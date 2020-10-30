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    HaberlerEge Haberleri Zirvenin sahibi Arkasspor
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    30.10.2020 - 07:00 |

    Zirvenin sahibi Arkasspor

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son olarak deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Arkasspor, maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmenin sevincini yaşıyor.

    Zirvenin sahibi Arkasspor

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son olarak deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Arkasspor, maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmenin sevincini yaşıyor. İzmir temsilcisi oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alıp, sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligde sadece Galatasaray ve Fenerbahçe HDI Sigorta’ya kaybeden mavi beyazlılar, son 5 maçında Arhavi Voleybol (D), Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D), Spor Toto ve İnegöl Belediyespor’u dize getirdi. Arkasspor, pazar günü evinde Halkbank’ı da yenerek 6’da 6 yapmayı hedefliyor.

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