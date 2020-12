Zirveye yakıştılar

Bülent Buda: Erhan, 3 kez yere yatsa maç bitecek. Çocuk namuslu. Dünya İnsan Hakları Örgütü’nden ödül alacak sanki. Altınordu yönetiminden bir ricam olacak. Lütfen Ahmet İlhan’ı pamuklara sarıp bebek gibi korumaya alın. Sevgili İlhan’a iletiverin lütfen. Ne olur sakin kalsın. Önümüzdeki maç yok. Ben ne yapacağım şimdi evde tek başına? Eskişehirli genç adamlar, gelene gidene puan dağıtıyorlar. Konu Altınordu olunca kabadayılığa yelteniyorlar. Belli ki bizim çocukların terbiyesi rakipleri sinirlendiriyor. Hüsamettin bir siftah yapsa kendisinden çok sevineceğim. Kulübenin sorunlu olduğu günde çok savaştı Eskişehir’de Hüsamettin. Furkan Metin, Yusuf Can, Burak İnce her defasında üstüne koyarak haber gönderiyorlar, “Biz geliyoruz”. Kulübedekiler yetecek mi bugüne diyerek hayıflanırken Oğuzhan oyuna katıldı, anında tabelayı ikileyiverdi. Bu bağlamda o ikramı da gole dönüştüremeseydi, Ahmet Ağabey’inden zılgıtı yerdi. Oğulcan kısa bir aradan sonra alana indi. Fazla çatışmaya girmeden günü tamamladı diyemiyorum. Daha 17’de sarıya boyandı. Uzatmayalım, bu güzel çocuklarla her şey çok güzel. Cem Yılmaz’ın şu günlerde TV’lerde trend topic bir reklam mottosu var, “Hepsi burada yerli”. Eh biz de öyleyiz.

Fatih Tanfer: Altınordu, lider gittiği Eskişehir’den lider olarak döndü. Herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Maçın başından itibaren topa daha çok sahip olarak başladı. Başta Ahmet İlhan ile cesur bir şekilde hücum etti. Savunma ve orta saha arasındaki mesafeyi kısa tutup rakibe hücum alanı bırakmadı. Eskişehirspor maçın tek şutunu 88. dakikada atabildi. Orta alanda Oğulcan, Furkan iyi oynadılar. Zaten geri dörtlü hatasızdı. Takım halinde mücadele gücü yüksek, tempolu ve göze hoş gelen bir oyun oynadı. Ahmet İlhan hem asist yaptı hem golünü attı. Ancak Keçiörengücü maçı öncesi oyundan ihracı hiç de iyi olmadı. Altınordu’nun zorlu bir fikstür serisi başlıyor. İlk maç evinde takipçisi Keçiörengücü. Alınacak 3 puan bütün dengeleri değiştirecektir. Altınordu bunu yapacak güce sahiptir.

Mehmet Demirtaş: Ahmet İlhan bu takımın lideri. Sağ ve sol kulvarlar ona emanet. Elbette onun gelecek maç eksik oluşu Altınordu’nun bir kanadını kıracaktır. Ancak onun yerini dolduracak, formasının hakkını verecek birisi elbet çıkar. Bu deplasmanda 2 gol buldular ancak fazlası da mümkündü. Takım düşme hattındayken de zirvedeyken de takımın başında olan Hüseyin Hoca, 90 dakika sonrası tabloda takımına 3 puan kazandırırken kendi hanesine de artı puanlar yazdırmayı başarıyor. Eskişehir çok çabuk yıpranan, merkezden gelen toplarda geçirgen bir ekip. Ahmet İlhan, Burak İnce ve Hüsamettin ile topu hızla Eskişehir sahasına götüren Altınordu, bir penaltı ile düğümü çözdü. Hüseyin Hoca saygı duyulacak, Altınordu ise ayakta alkışlanacak bir takım. Zirvede bu köklü camianın adı yazsa da onlar tek tek şampiyon. Nazar boncuğu isteyen bu güzel grafik yükselecek ve her hafta ivme kazanacaktır.

Hakemlerle işimiz zor!

Bülent Buda: Yücel Hoca, genç, deneyimli karışımıyla alandaki gücün kıvamını tutturma arayışında. Bu eyleminde dengeleri tutturmayı gözetiyor. İlk bakışta adil seçimlermiş gibi gözüküyor. Bu bağlamda sorgulanabilir olan Marco kulübede bekletilirse ne iş yapar? Yanıt şöyle görünüyor sanki; Armand ile yorarım, Marco ile de golleri atarım. Elbette oyunda Yücel Hoca bir biçimde haklı çıkıyor. Maç öncesi Bursa’nın genç golcüsü Ali Akman krallık sıralamasında Marco’dan bir gol öndeydi. Oyunun bitiminde bir gol öne geçen taraf da Marco’ydu. Üstelik Ali Akman’dan 58 dakika daha eksik oynayarak. Ve çarşamba mesaisi. İlk 6’ya katılmak için fırsat günü. Bu kez Marco ilk 11’de. Takımın bütününde işlevsiz bir ilk yarı. Karşı kalede 0 pozisyon. Üstüne tartışmalı bir pozisyon ile geriye düştüler. İkinci yarı tabelayı değiştirme amacıyla oyuna hamleler, gole dönüştürülemeyen 3 net gol pozisyonu. Konuk takımın kendi kalesine attığı golle gelen eşitlik. Ve de maçın bütününde suskun kral Marco.

Fatih Tanfer: Hakemlerle ilgili fazla söz söylemek istemiyorum. Yıllarca beraber çalıştık. İşleri zor ama bu zorluğu yaratan da kendileri. Altay’ın yediği gol öncesi İbrahim’e yapılan değil faul kartlık pozisyonu bile görmeyen Caner Ak hem gole neden oldu hem de Altay’ın oyun düzenini bozup oyunu sinir harbi şekline döndürdü. Herkesin gördüğünü göreceksin. Altay’ın nedense Giresun’a tam kritik haftalarda şansı bir türlü tutmuyor. Ataklar geliştirdi, direkten dönen şutlar, kaçan goller. En önemlisi de Altay’ın giden iki puanı. Artık futboldaki sonucu sahadaki oyuncular tespit etmeli. Altay umarım en kısa zamanda telafisini yapar.

Mehmet Demirtaş: Menemen ve hemen ardından gelen Bursa zaferleri Giresun ile oynanan erteleme maçının önemini iki kata çıkardı. Bursa karşısında Marco’nun güzel oyunu takımı lehine döndürmesiyle 3 puan cebe konmuştu. Bu maçta da 1 puan yerine 3 olsaydı sıralamada çok ciddi bir konuma geleceklerdi. Özellikle ilk yarıda geliştirilen hücumlarda çok pasiftiler. Bu evrede “Cihan da ne top çıkardı!” diyebileceğimiz etkili bir Giresun hücumundan da bahsetmek güç. Yücel Hoca’nın Berkay rotasyonunu çok beğendiğimi dile getirmeliyim. Regattin yine gezgin oyuncu olarak alanı çok rahat gezdi. Özgür de tam olgunluk çağında. Altay; Eskişehir, Menemen ve Bursa maçları hariç 2 gol ve üstünü bulamadı. Bunda sebep neydi? Her ne kadar top diğer alana geçse de ağır ve yavaş kalan bir hat vardı. İkinci 45’te Ziya’nın daha aktif rol oynamasıyla bol girişim sağlandı. Top kah direkten döndü kah çerçeveyi bulmadı kah top ıskalandı dedik ve 82’de siyah beyazlılar arzuladığı sayıya erişti. Golde dikkatimi çeken bir yan var. 80’de stoper İbrahim-Berkay ikilisi orta alandan bile ileride bir hat halinde. Yani akılcı bir girişim vardı. İbrahim’in inatçı tavrıyla kazanılan duran top ardından da golü getirdi. Yitirilen 2 puan ve büyük bir avantaj var. Onarılması da güç değil. İzlediğimiz en tepesinden en alt ligine kadar birçok karşılaşmada hakem hataları diz boyu. Bu sezon futbolu koronavirüs değil de hakem hataları vuracak gibi duruyor!

Pes etmek yok Menemen

Bülent Buda: Ümraniye’de net skor, 3 puan ne güzel. Ve salı mesaisi. Rakip Akhisarspor’u sahasında deviren Ankara. İlk 14’te konuk takım atak görünümde. Lakin 17’de net fırsattan yararlanamayan da Menemen. Ve 21’de Kamara gösteriye dönüştürdüğü eylemle ilk golü fısıldıyor rakip ağlara. İkinci yarı Ümraniye maçının kopyası. Selmani’nin önüne yaslanan Menemen, basan Ankara. Tek farkla bu kez rakip 71’de eşitliğe ulaşıyor. İkinci arayışını sürdürüyor, 86’da Rıdvan Koçak penaltıyı alıyor. Hayat yeniden güzelleşiyor. Cumartesiye dikkat. Bandırmaspor çok sıkı bir rakip.

Fatih Tanfer: Menemen heyecan veren bir takım. Ankaraspor maçının başından itibaren 3 etkili futbolcusu Kamara, Tidjani ve Sikiru ile etkili ve hızlı kontra ataklarla kaleye gitti. Kamara şahane bir gol attı. İlk yarıda takım halinde iyi oyun kurgusu ve bir arada hareket eden bir takım. Kaleci Selmani ve defans dörtlüsü müthiş bir performans sergilediler. 58. dakikada 4 kişiyi geçen Kamara, topu kaleciye teslim etmese maçın gidişatı farklı olacaktı. 60. dakikadan itibaren Menemenspor’un kendi alanından çıkarken yaptığı top kayıpları büyük problem yarattı. 88. dakikada Taşkın’ın şahane pasında fedakar Rıdvan, kendini sakatlama pahasına defans arkasına harika bir koşu yaptı. Kaleci tarafından düşürüldü. Penaltıyı Tidjani gole çevirdi ve 3 puanın sahibi Menemenspor oldu. İlk dakikadan 90. dakikaya kadar heyecanın bol olduğu bir maç izledik. Alınan 3 puan biraz daha takımı rahatlattı.

Mehmet Demirtaş: Rasheed’in yokluğunda Kamara alanda gereken işleri yapıyor. Bireysel becerisiyle geliştirdiği, olgunlaştırdığı atağı golle noktalıyor. Cenk Hoca genç kadrosuyla dinamizmi yakaladı. Ah bir de kötü zemin olmasa! Bu tip “yeşilimsi” alanlar oyuna direkt etki eder. Son haftalarda oyun karakterlerini ortaya koymada kusursuzlar. Sakatlıklar, pozitif vakalar derken Cenk Hoca ve ekibinin eli daralmıştı ancak zor sınavları birer birer aşıyorlar. Rehavete kapılmadan yola devam Menemen.

Depremzedeler için ‘Temsili bilet

Göztepe, geliri İzmir’deki depremzedelere bağışlanmak üzere, 9 Aralık Çarşamba günü seyircisiz oynanacak Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı 7. hafta erteleme maçı için “temsili bilet” çıkardı. Karşılaşmanın biletleri, depremzedelere destek olmak için 35 liradan satışa çıkarıldı. Biletler, “https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/goztepe-alanyaspor-birlikte-asacagiz/1546319” internet adresinden satın alınabilecek.