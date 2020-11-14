Zorluğu duygu yükü

İzmir’de 30 Ekim’de meydana deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Konya’dan yola çıkan ekip, İzmir’de yaşadıklarını anlattı. Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Sorumlusu Bekir Erkoç, “İzmir’e ilk giden ekiplerden biriyiz. 7 kişi yola çıktık. Doğanlar Apartmanı’nda beş gün boyunca çalıştık. Her ne kadar eğitim de alsak enkazda canlı ya da cansız bedenlerle karşılaşıldığı zaman insan duygusal olarak çöküyor. İnsanların orada anıları var. Bizi en çok oyuncaklar ve okul eşyaları etkiliyor” dedi. l