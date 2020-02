Zoru başardı, fikir ihracatını başlattı

Ülkemizin en büyük hedefi daha fazla ihracat, hele ki hizmet ihracatı bugüne dek pek görülmedi. Lokal pazarlama ajansı olarak İzmir’de kurduğu US Brainworks’ü grup şirketine dönüştüren Umut Saçan, içinde farklı sektör ve yapılanmaları barındıran yapısıyla ajansını global oyuncuların arasına soktu.

US Brainworks Grup AŞ, çatısı altında kurumsal girişim sermayesinden turizme, gıdadan hizmete, hukuktan teknolojiye ülkemize değer katan iştirakler yer alıyor. Brainworks Global, İzmir ve İstanbul’da US Brainworks Grup AŞ iştiraki olarak Türkiye’de, Brainworks Global ile de San Francisco, Toronto ve Düsseldorf ofisleriyle hizmet sunuyor. Brainworks Global Türkiye, Avrupa ve Amerika kıtalarında hizmet ve teknoloji üretimi maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, global networklerine uygun pazarlama çözümleri üretiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Umut Saçan ile yeni yapılanmaları üzerine konuştuk.

- Nedir bu girişimlerin hikayesi?

Kendimi bildim bileli asla pes etmeyen, sorunu gören ve çözümünü üreten, empatisi yüksek birisi oldum. Ortada bir sorun varsa bunun çözümü de vardır. Hüner, ortada olup kimsenin göremediklerini görebilmekte.

Hiçbir işimde veya girişimimde aman büyüyeyim, çok para kazanayım diye yer almadım. Benim derdim var olmakla alakalı değil, yok olmakla ve bu yolculuğa bir gün aldıklarımı geri vermek üzere çıktım. İleride bir vakıf hayalim var. Bunu iş arkadaşlarımla bir gün başaracağız.

- Kendinizi nasıl bir vizyonda görüyorsunuz?

İş adamlığı karakter meselesidir, kişiliktir. Rüyasında bile iş yapan bir iş insanıysanız yaptığınız iş ne olursa olsun diğerlerinden farklılaşır. Biz iş yaparken dünyayı bedenimizin olduğu yerde değil kafamızın içinde yaşıyoruz. Geziyoruz, okuyoruz, çalışıyoruz ve sürekli kalıcı dostluklar kuruyoruz. Yatayda yüz kilometre aldığınız yolu dikeyde alsanız uzaya çıkarsınız, arkanıza baktığınızda ise dünyayı genel olarak yuvarlak görürsünüz, hayata böyle bir vizyonla baktığımı düşünüyorum, genel bir bakışla.

- Global bir işte nasıl bir marka portresi olmalı?

Marka konusunda güncel konuşmak gerekirse, markalara insan gibi ol, insanlara da marka ol, markalaşman gerek deniyor. Bu durum biraz dudak büktürse; bir isim buldum, bir logo çizdirdim üstüne tescil aldım ve markam bu demekle olabilecek bir şey asla değil.

Adı sanı belli olmayan yüzlerce ciro ve ihracat şampiyonu sanayi kuruluşumuz var. Elbette birçoğu marka değil, kimi fason üretiyor, kimi metal sac ihraç ediyor. Bu kuruluşların çoğunun da markalaşmak gibi bir derdi yok. Üretim odaklı şirketlerimizin marka odaklı bir vizyona dönmeleri için devletimiz ciddi teşvikler sunarken biz marka işçilerine de ciddi görevler düşüyor.

Global anlamda sorduğunuz için cevap veriyorum, Çin’le Amerika’nın cirosu aynı bile olsa, Amerika’nın markaları sayesinde iş gücünün azlığını ve karlılığın yüksekliğini baz alın, markalaşmanın global ölçeğini çok net anlarsınız. Önemli olan ciro değil, karlılıktır ve bunu daha az iş gücü ve maliyetle getirecek olan da buluş, patent ve markadır.

Ülke olarak 2019 yılında cari açık sorununun, cari fazlaya dönüştüğüne şahit olduk. Cari dengedeki iyileşmede 16 aylık bir süreçte mal ithalatındaki 50 milyar doların üstündeki azalma etkili oldu. Hizmet ihracatı da bu dönemde cari dengedeki iyileşmeye destek verecek şekilde gerçekleşti.

- Gelelim Brainworks Global’e. Nasıl oldu bu iş?

Hizmet ve fikir işinin coğrafyası olmaz. Reklamcılığın bana kattığı en büyük değer, bir tümden gelim olacak; farklı sektörlerden bir sürü dost, tüccar ve üreticiyi kazanmışım, gün geçmiş bir sürü fabrikam, markam olmuş ben farkına varmadan. Bugün bu üreticiler, dostlarım olmakla beraber bana fabrikalarını açan çok değerli sanayicilerden oluşuyor. Çok okuyan, çok araştıran ve çok gezen birisi olarak farklı ülkelerde de bu dostlukları kurabilmişim. Yurt dışında yaşayan ve pazarlama konusunda eğitim görmüş tecrübeli isimlerle o ülkelerde bu global yapılanmanın temellerini attık. Amerika kıtası partnerimiz Demirhan Erim, Avrupa kıtası partnerimiz Can İnellioğlu bu görevleri layıkıyla yürütecek.

Ülkemizin en büyük sorunu ihracat hele ki hizmet ihracatı, sektörümüzde bugüne dek pek de görülmemiş bir şey ve bizim şu an yaptığımız şey bu. Bir Türk reklam ajansı olarak global bir yapılanmayı başlattık ve ajansımızı network ajanslar arasına dahil ettik. En büyük gücümüz Ar-Ge, yazılım, teknoloji ve pazarlama hizmetlerinin üretiminin Türkiye’den yapılması ve bu ülkelere ihraç edilmesi. Londra gibi şehirlere şimdilik o şehirlerdeki brokerler ile hizmet versek de İngiltere’de de doğru partneri bulduğumuzda bir yapılanmaya gideceğiz.

- Genelde ne tür iş talepleri geliyor?

San Francisco’da ilk işimiz San Francisco International Airport’a teklif vermek oldu. Bunun yanında Düsseldorf üzerinden Çin’de bir blokchain şirketine izometrik videolu içerik üretmeye başladık. İşini globale taşımak isteyen, ihracatı artırmak isteyen Türk şirketleride kapımızı çalıyor. Ar-Ge odaklı olduğumuz için sorunlara çözüm üretiyoruz.

- Brainworks Global neler sunacak?

Biz bilimi, sanatı, insanı anlamayı ve teknolojiyi merkezimize koyduk. Pazarlama Ar-Ge, nitelikli ve strateji odaklı tasarım, reklamcılığa dair gelişmeler, yazılım ve teknoloji çözümleri, yapay zeka odaklı teknolojiler, dijital veri analiz uzmanlığı sunduklarımız arasında.

- Brainworks Global’i bundan sonra neler bekliyor?

Hiç olmadığı kadar yoğun ve keyifli bir süreç bekliyor. Uluslararası arenada kaliteli, güvenilir ve marka değeri olan bir yapı hedefliyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız ve sürdürülebilir bir değer hedefleyeceğiz.