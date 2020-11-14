Zübeyde Hanım Parkı’na modern dokunuşlar

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi sınırlarında bulunan Zübeyde Hanım Parkı’nın baştan aşağıya yenilenmesi için kolları sıvadı. 2 bin 400 metrekare büyüklüğündeki alanda çocuk oyun alanı ve spor alanları yan yana olacak. Yetişkinler açık havada spor yapma imkanı bulurken, çocuklar da parkta güvenle zaman geçirecek. Çalışmaların yılbaşına kadar tamamlanması planlanıyor.