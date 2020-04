1. dönem notlarıyla sınıf geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapacağını kaydeden Selçuk, sınıf geçeme ile ilgili, “Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek” dedi.



Selçuk dün düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli kararlar almak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



LGS kararı pazartesi



Bakanlık olarak, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp, önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduklarını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri üretimine kesintisiz devam ettiklerini kaydetti. Selçuk, “Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri. Hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey; tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkat. Süreç uzadıkça motivasyonun düşebileceğini, sıkılmaların olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup, sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte yönetmek durumundayız” diye konuştu.



Uzaktan eğitimin şu anda eldeki tek seçenek olduğunun altını çizen Selçuk, “Biz, onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye 100 binlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihine ilişkin soru üzerine, “LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz ve nasıl bir oturma düzeni olacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla da temas halindeyiz. Dün de bir toplantı yaptık konuyla ilgili, her türlü tedbiri en güçlü şekilde alacağız” bilgisini verdi.



‘Canlı bir takvim’



Telafi eğitimi takvimine ilişkin bir soruya karşılık da Selçuk, bu takvimin sürekli değişen canlı bir takvim olduğunu söyledi. Selçuk, durum değiştikçe telafi eğitiminin gereksinimlerini de dönüştürebildiklerini ifade etti. 81 ilin milli eğitim müdürü ile telafi eğitimi konusunda bir toplantı yapacağını söyleyen Selçuk, “Telafi eğitiminin, her yaş grubu ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Televizyondaki eğitim bir telafi eğitimidir, internet tabanlı eğitim bir telafi eğitimidir. Okullar açıldığında yüz yüze yapacağımız eğitim de bir telafi eğitimidir. Bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenmelerinin zeminini sağlamlaştırma ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır. Bu şekilde telafi eğitimi ile ilgili üç aşamalı program elimizde var. Bunu da adım adım uyguluyoruz” dedi.



‘Zayıf notu olan sorumlu geçecek’



Selçuk, öğrencilerin sınıf geçmesinde uygulanacak sistemin sorulması üzerine de şunları kaydetti:



“Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. İkinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.”