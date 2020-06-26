2.5 milyon aday için sınav zamanı

Milyonlarca adayın hayallerindeki üniversiteye girebilmek için aylarca hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) son saatlere girildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının devam ettiği dönemde, sınav esnasında bulaş riskinin artacağına yönelik tartışmaların gölgesinde yapılacak YKS, hafta sonu iki basamak halinde üç oturumda düzenlenecek. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) pazar günü, aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2.5 milyon adayın katılacağı YKS’de, sınav öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin yanı sıra maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da özen göstermek gerekecek. Sınav günü son dakika sürprizi yaşamamak için bugünden hazırlanmakta fayda var. Bu noktada yapılması gerekenler şöyle:

Belgeleri kontrol edin

Sınava giriş belgesi, T.C. kimlik kartı veya pasaport gibi sınava girmek için gerekli belgeleri hazırlayın. Belgesi yanında olmayanlar, sınava alınmayacak.

Sınav günü stres yaşamamak için bugünden sınava gireceğiniz okulu gidip görün.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. O nedenle sınav sabahı bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunun.

Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde rutin zamanda yemediğiniz, sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek farklı tür yiyeceklerden uzak durun. Midenizi rahatsız etmeyecek hafif yiyecekler yiyebilir, sevdiğiniz meyveleri ayarında tüketebilirsiniz.

Sınavdan önce gözünüzü ve zihninizi yoracak dijital ortamdan uzak durun. Sizi dinlendirecek, moralinizi yükseltecek, sevdiğiniz etkinliklere, kişilere zaman ayırın.

Uzmanlar, sınavdan bir gün önce konu çalışılmamasını ve test çözülmemesini öneriyor. Ancak bu durum kaygı ve strese neden oluyorsa belli konuları hatırlamak için notlarınıza göz atabilirsiniz.

Vücudunuzda kas ağrılarına yol açabilecek, fiziksel hareketlerinizi sınırlayacak ağır ve yorucu hareketler yapmayın.

Sınav sabahı dinç uyanmak için erken saatte uyuyun. Sınav günü giyeceğiniz kıyafetleri önceden hazırlayın. Sizi sıkmayacak, pamuklu ve rahat kıyafetler giymeyi tercih edin.

Sınav sırasında dikkat!

Sınavda salondaki görevlilerin verdiği cevap kâğıdının üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bulunması gerekiyor. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevliye bildirmelisiniz.

Soru kitapçığını da hızlıca inceleyin, sayfaların baskısını kontrol edin. Kitapçıktaki ilgili yerleri doldurun.

Sınav kurallarına uymayan, kopya çeken adayların sınavı geçersiz sayılacak. O nedenle sınavda, sadece kendi soru kitapçığınıza odaklanın, kimseyle konuşmayın, silgi, kalem dahil hiçbir eşya alışverişinde bulunmayın.

Soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevliler teslim alana kadar sınav salonundan ayrılmayın. Bu evrakların tesliminden de aday sorumlu.

Hiçbir eşya emanete alınmayacak

Adaylar, sınava şeffaf pet şişe içerisinde suyun yanı sıra alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, tokalı kemer, tel toka, basit piercing ile katılabilecekler. Adayların yanında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kulaklık, kolye, küpe, güneş gözlüğü, banka kartı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. gibi her türlü eşyanın bulunması yasak. Ayrıca ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlarla gelinmesi de yasak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak, eğer yanınızda biri olmayacaksa izin verilmeyen eşyaları yanınıza almayın!

YARIN: YKS’DE PUANLAMA NASIL OLACAK?