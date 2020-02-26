‘20 bin kadro çok yetersiz!’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta eğitim sisteminde yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda yeni atamalarla ilgili müjde veren Selçuk, “Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak” dedi.

Bakan’ın açıklamalarının ardından yüz binlerce öğretmen adayı 20 bin ek öğretmen atamasının branş dağılımı ve kontenjan bilgilerini merak etmeye başladı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerine, atamaların ne zaman olacağı, kimlerin yararlanabileceği konusunda sorularımızı yönelttik.

Yetkililer, mevcut 20 bin atama yapıldıktan sonra açığa çıkacak kadrolara göre branş dağılımı yapılacağını ifade ederek, takvimin henüz belli olmadığını söylediler. Adaylar arasında sevinç yaratan 20 bin ek öğretmen atamasını eğitim sendikaları da olumlu karşılıyor. Ancak sayının yetersiz olduğunu kaydeden eğitimcilerin görüşleri şöyle:

‘Beklentileri karşılamadı’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan: 20 bin ek öğretmen ataması kamusal eğitim sorumluluğunun gereğini yansıtan bir sayı değil ve son derece yetersiz. KESK ile birlikte bütçeye dair gerçekleştirdiğimiz bölge mitinglerinde de öğretmen atamaları ve eğitim yatırımlarına ayrılması gereken bütçeyle ilgili defalarca uyarılarda bulunduk. Ataması yapılmayan arkadaşlarımız seslerini duyurmaya çalıştılar.

Bu mücadeleye rağmen 20 bin ek öğretmen ataması açıklaması öğrencilerimizin kamusal eğitim ihtiyaçlarını, meslektaşlarımızın beklentilerini karşılamamakta. Ataması yapılmayan arkadaşlarımızın talebi şubat ayındaki 20 bin atamaya ek olarak ek 40 bin atama yapılmasıydı. Bakan’nın açıklaması ise net olarak ifade edilmemekle birlikte 2020 Ağustos’ta 20 bin atama olarak algılanmakta. Ek atama açıklaması meslektaşlarımızın talebi doğrultusunda yaşama geçirilmeli ve 2020’de hem öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları hem de atama bekleyen öğretmenlerin mesleki hakları göz önünde bulunarak atama sayısı açıklanmalıdır.

Özel okullara aktarılan kamu kaynaklarının kamu okullarına, öğretmen atamalarına ayrılması durumunda atama bekleyenlerin umutları, beklentileri de karşılık bulacaktır. Ülkemizin okul ve öğretmen ihtiyacı dikkate alındığında atama bekleyen tüm arkadaşlarımızın atanmasının yapılması mümkün. Öğretmen yeterliğine sahip olanlara ayrıca KPSS’ye girme zorunluluğu, mülakat süreçleri gibi uygulamaların yaşama geçirilmesi liyakat ilkelerini karşılamamakta, arkadaşlarımızın emeğini, meslek haklarını da yok saymak anlamına gelmektedir.

‘100 bin öğretmen atanmalı’

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım: Bakanlığın 20 bin ek öğretmen atamasını yetersiz buluyoruz. Ataması yapılmayan öğretmen sayısının 700 bine ulaştığı, MEB’in bizzat 100 bin öğretmen açığı olduğunu tespit ettiği göz önüne alındığında, söz konusu atama oranları komik. Bakanlık en azından kendi tespitleri doğrultusunda bir atama politikasına derhal geçmeli ve en az 100 bin öğretmen ataması yapmalı. Öğretmen, eğitimin dinamosudur. Motorundan güç çaldığınız bir araçla nasıl yarış kazanamazsanız, öğretmen açığını gidermediğinizde de parlak bir geleceğe ulaşamazsınız. Bazı branşlarda neredeyse hiç atama yapılmaması da ayrı bir vahamet. Talebimiz, yeni atamalarda hem bu branş mağduriyetlerinin hem de eğitimin ihtiyaçlarının giderilmesidir. 2017’de KPSS’ye girenler de atama kapsamına alınmalı. Sınavlar aracılığıyla ölçme ve değerlendirmeyi doğru yaptığınızı düşünüyorsanız, sınavın yakın zamanlı yapılıp yapılmadığı en son düşünülecek şey olmalı.

‘Yerinde bir adım’

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi:

20 bin arkadaşımız daha öğretmen olmasıyla öğretmen açığı bir nebze daha kapanmış olacak. Bu nedenle olumlu bir durum. Atamanın takvimi MEB tarafından değerlendirecektir. Muhtemelen nisanda duyuru, mayıs, haziranda da mülakat yapılır ve öğretmenlerin önümüzdeki eğitim öğretim yılına başlaması söz konusu olur. 2017’de KPSS’ye giren öğretmenler bu durumda dahil olmuyor gibi gözüküyor. Bakanlık bunu değerlendiriyordur, bir çözüm üreteceklerdir.

Herkesin derdi farklı

Öğretmenlerden mühendislere herkesin atamalardan farklı bir beklentisi var. 2019’da KPSS’ye girenler başta olmak üzere yaşanan sorunlar şöyle:

2018’ler her zamanki gibi her atamaya dahil olmaya çalışıyorlar. 2019 zaten mağdur oldu denklik olmadığı için. Şimdi hâlâ 2018’liler atama derdinde.

Sadece 2019 puanıyla atama yapılmalı. Çünkü 2018 puanı ek atamayla birlikte toplamda 80 bin alımda kullanılmış olacak. 2019 puanı ise sadece karma alımın olduğu 20 bin alımda kullanılmış olacak.

Bilişim öğretmenleri olarak ek atamada aynı mağduriyeti yaşamak istemiyoruz. Teknoloji çağına yakışır güzel bir kontenjan verilir inşallah.

2019 KPSS mağdur. Ek atama sadece 2019 puanıyla yapılmalı.

2019’un 3. defa hakkı yenmekte.

2019 KPSS adayları olarak mağduruz. Bu atama bizim hakkimiz sadece.

80 üstü puanımla ek atamaya sevinemiyorum. Çünkü giyim/moda tasarım öğretmeniyim. Her ile bir kontenjan verilse bile birçok kişi sevinecek.