LGS Ankara Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler yayımlandı! 2020 LGS Ankara Lise taban puanları...

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Ankara'da ikamet eden ve Liselere Geçiş Sınavı LGS'ye giren adaylar şimdilerde Ankara Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. LGS Ankara taban puanları yayımlandı 2020 LGS tercih kılavuzunun yayımlanması ile il il taban puanları ve yüzdelik dilimlerde belli oldu

2019 yılı içerisinde Ankara'da Yerleştirmeye Esas puana göre öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine listeden ulaşabilirsiniz.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ (2019)