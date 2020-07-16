16.07.2020 - 13:15 |
LGS Ankara Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler yayımlandı! 2020 LGS Ankara Lise taban puanları...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ikamet ettikleri illerdeki lise taban puanlarını araştırmaya başlayan adaylar için sevindiren haber Milli Eğitim Bakanlığından geldi. MEB tarafından yapılan açıklamada LGS tercih kılavuzu ve taban puanlarının erişime açıldığı duyuruldu. Ankara'da ikamet eden ve lise eğitimine başkent'de devam edecek olan adaylar Ankara Lise taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. İşte Ankara Lise 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimler...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. Ankara'da ikamet eden ve Liselere Geçiş Sınavı LGS'ye giren adaylar şimdilerde Ankara Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. LGS Ankara taban puanları yayımlandı 2020 LGS tercih kılavuzunun yayımlanması ile il il taban puanları ve yüzdelik dilimlerde belli oldu
2019 yılı içerisinde Ankara'da Yerleştirmeye Esas puana göre öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine listeden ulaşabilirsiniz.
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ (2019)