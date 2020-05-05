2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavında sorulacak konular nelerdir?

5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10, ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı 2020 Bursluluk sınavı 25 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Corona virüs nedeniyle 2020 Bursluluk sınavının ertelenmesinin ardından sınavın yapılacağı yeni tarih ve öğrencilerin sınavda hangi ders ve konulardan sorumlu olacakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi ve öğrencilerin sınavda sorumlu olacakları ders ve konu başlıkları

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2020 Bursluluk Sınavı 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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