2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? - KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte başvuru klıavuzu
2020 KPSS başvurularına ilişkin heyecanlı aramalara dair resmi açıklama bugün geldi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuru işlemleri için sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi. KPSS başvurusunda bulunmak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS başvuru kılavuzu...
KPSS başvuruları alınmaya devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan başvuru işlemleri 13 Temmuz'a kadar alınmaya devam edecek. Memur ve Öğretmen olarak atanmak isteyen adayları yakından ilgilendiren Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar?
SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS BAŞVURU EKRANI
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,
KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU 2020