2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? - KPSS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte başvuru klıavuzu

KPSS başvuruları alınmaya devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan başvuru işlemleri 13 Temmuz'a kadar alınmaya devam edecek. Memur ve Öğretmen olarak atanmak isteyen adayları yakından ilgilendiren Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar?



SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL



KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,



KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.



KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,



KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU 2020