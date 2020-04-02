2020 LGS ne zaman, ertelendi mi? Bakan Selçuk açıkladı! LGS konuları neler?

LGS sınav tarihi ve konuları öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Corona virüs nedeniyle tedbirlerin alınmasıyla beraber bazı sınavların tarihi değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınav tarihi ve konuları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki LGS ne zaman, ertelendi mi?

2020 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama:

"LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketse bir şey."

LGS KONULARI NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,"7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.