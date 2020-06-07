2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınav tarihleri açıklandı! Sınav giriş yerleri...
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınav ile ilgili en çok merak edilen üniversite sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını derledik. İşte 2020 YKS sınav tarihleri...
Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) için başvuru işlemleri Şubat-Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınavı beklemeye başlayan adaylar sınav tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS sınavı üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. İşte Haziran son ayının son haftası yapılacak YKS'nin günü...
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?
YKS'nin sınav giriş yerleri henüz belli açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlandığı zaman erişim sayfası haberde yer alacak.
YKS NE ZAMAN?
YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45