2021 ALES başvuruları ne zaman alınacak? 2021 ALES sınav tarihi açıklandı mı?

ALES başvuruları ne zaman alınacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ALES sınavlarının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2021 sınav takviminin yayımlanmasının ardından ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavlara katılım sağlamak isteyen adaylar hem ÖSYM sınav takvimini hem de ALES başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2021 ALES başvuru tarihleri...

2021 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACKA?

ALES başvuruları 12-22 Mart tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr veya ÖSYM büroları aracılığı ile alınacak

2021 ALES BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

2021 ALES başvuru ücretinin kılavuzun yayınlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

2021 yılı içerisinde ilk ALES sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek