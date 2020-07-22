A Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi A Olan Hayvanlar

Baş harfi A olan hayvanların birçoğu orman ve kayalıklarda yaşamaktadır. Ekolojik sistemin bozulmasıyla birlikte bazılarının nesli tükenmek üzeredir.



A Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?



1- Ahtapot: Ahtapot üç kalpli ve sekiz kollu bir deniz hayvanıdır. Benzersiz bir anatomiye sahip olan bu canlıların yüzden fazla vantuzu da bulunmaktadır. Emiş gücü çok yüksek olan vantuzlar, aynı zamanda çok daha hızlı hareket etmelerini sağlar. Yumuşak bir gövdeye sahip olan ahtapotlar bir tehlike sezdiğinde şekil değiştirebilirler. En farklı deniz canlıları arasında yer alan ahtapotların ağızları ise kollarının arasındadır.



2- Ağaçkakan: Sıcak ve ılıman iklimlerde yaşayan ağaçkakanlar sivri bir burna ve güçlü pençelere sahiptir. Ağaç kabuklarındaki böcek ve benzeri haşerelerle beslenirler. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil renkli birçok ağaçkakan türü mevcuttur.



3- Akrep: Amfibi türünde bir hayvan olan akrep hem suda hem de karada yaşayabilir. Ancak bazı türleri sadece karada nefes alabilmektedir. Dış yüzeyi kabuksu ve çok sert olan akrepler kopan uzuvlarını kısa bir süre içerisinde yenileyebilir. Yapılan araştırmaların sonunda bu hayvanların bir yıl boyunca açlığa ve susuzluğa dayanabildikleri ortaya çıktı.



Baş Harfi A Olan Hayvanlar



1- Aslan: Ormanın kralı adıyla bilinen aslan geniş bir gövdeye ve güçlü pençelere sahiptir. Küçük aile grupları halinde yaşarlar. Sadece dişi aslanlar avlanır. Yetişkin bir aslan günde ortalama olarak 9 - 10 saat uyur. Kedigillerin en büyüğü olan aslanların ağırlığı 200 kiloya kadar çıkabilir.



2- At: Memeliler sınıfının tek parmaklılar grubuna ait olan atlar sürü halinde yaşarlar. Birçok türü evcilleştirilmiş olsa da tamamen vahşi olan türleri de mevcuttur. Sakin bir tabiata sahip olan atlar, köpeklerden sonra en sadık hayvan olarak nitelendiriliyor. Yarışlarda da kullanılan atların Midilli ve Arap Atı başta olmak üzere birçok türü bulunmaktadır.



3- Akbaba: En büyük yırtıcı kuşlardan biri olan akbaba leş yiyerek beslenir. Aç kaldıkları zaman çöp ve böcek de yerler. Akbabalar avını kilometrelerce öteden izleyebilecek kadar keskin gözlere sahiptir. Sürü halinde yaşasalar da avlanırken genelde yalnız hareket ederler.