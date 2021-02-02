A.ş. Ne Demek? Anonim Şirketleri Kaç Ortaktan Oluşur, Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Özellikle söz konusu birçok farklı şirket olduğu vakit, bu şirketlerin sonunda mutlaka A.Ş. kısaltması görünür. Bu kısaltma şirketi tanımlar ve nasıl biri firma olduğu yönünde bilgi sağlar. Tabii aynı zamanda belli bir açılımı olması ile beraber A.Ş. ne demek pek çok kişi tarafından da merak ediliyor ve internet üzerinden araştırılıyor. Zira genel olarak bütün özel şirket isimlerinin sonunda mutlaka görünen bir kısaltmadır.



A.Ş. Ne Demek?



Sermayesi belirli bir paya bölünmüş olan, borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu olan ticaret şirketlerine a.ş. denmektedir. Aynı zamanda uzun açılımı ile beraber Anonim Şirketi olarak bilinir. Bu bağlamda kendi mal varlığı ile beraber bu mal varlığı üzerinden yapılacak borçlandırma kapsamında kendi sorumluluğunu ele almış bir şirkettir. Günümüzde şirketlerin isimlerine bakıldığı zaman, genel olarak bu uzantı ortak şekilde görünür. Çünkü özel şirketler söz konusu olduğu vakit mutlaka Anonim Şirketi Sanayi ve Ticaret üzerinden bir uzantı görünür.



Anonim Şirketleri Kaç Ortaktan Oluşur?



Anonim şirketi genel olarak gerçek ya da tüzel kişiler üzerinden oluşabilmektedir. Bu bağlamda ortak sayısı en az 1 kişi olarak öne çıkar. Bu doğrultuda ortaklık sayısı için maksimum bir sınır yer almıyor. Ancak eğer anonim şirketleri açısından ortak sayısı 500'den fazla olur ise, o vakit sermaye piyasası kurulu düzenlemesine tâbi tutulurlar. Böylece 500'den fazla ortaklık ile beraber belli bir denetimin yapılacağını dile getirmek mümkün. Tabii günümüzde birçok farklı şirket için bu kadar yüksek sayıda ortaklık zaten yer almıyor.



Anonim Şirketleri Hisse Devri Nasıl Yapılır?



Genel olarak ele alındığı vakit anonim şirketlerde hisse devri noter huzurunda gerçekleştirilir. Şirket tarafından bağlı olan yönetim kurulu kapsamında, sicil memurluğuna verilmesi ve üzerinden pay defterine işlenmesi üzerinde ele alınan süreç kapsamında gerçekleştirilir. Noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile beraber, şirketler kapsamında hisse devri tamamlanır. Bilindiği üzere bu konuda birçok farklı şirket hisse senedi ile beraber geçici immül haber bastırabilmektedir. O yüzden şirketler açısından ele alındığı vakit hisse devrinin önemi oldukça büyüktür. Buradaki temel unsur yapılacak işlemleri noter huzurunda gerçekleşmesidir.