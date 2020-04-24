Açıköğretim’den ‘sancılı’ rekor

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları internet tabanlı ortamlarda yapılmaya devam ediyor. Sınavlar 18 Nisan’da başlamıştı, 7 Mayıs’ta sona erecek. İktisat Fakültesi’nde 167 bin 594, İşletme Fakültesi’nde 152 bin 713, Açıköğretim Fakültesi’nde 698 bin 928 olmak üzere toplam 954 bin 959 aktif öğrenci var. Öğrenci sayısıyla rekorlar kıran Açıköğretim Fakültesi, 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı dijital sınavla da yeni bir rekora koşuyor. Ancak bunun için sınavların güvenli bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

Üniversitenin sınavları internet ortamında yapma kararı çok tartışılmış, başarı sağlanıp sağlanamayacağı, merak konusu olmuştu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, önceki gün yaptığı açıklamada internet tabanlı açıköğretim sınavlarında 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığını kaydetti. Ancak toplamda kaç öğrencinin sınava girdiği belli değil. Çünkü bir öğrenci örneğin 5 dersi varsa, her ders için ayrı ayrı sınava girebiliyor. Hepsini bir kerede tamamlamak zorunda değil. Bu konudaki rakamların 8 Mayıs’ta netleşeceği tahmin ediliyor. Ancak bu süreçte, sınavların güvenli olup olmadığı tartışmaları devam ediyor.

Eski sorulara ulaşılıyor

Rektör Çomaklı, açıklamalarında AÜ, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım üzerinden gerçekleştirilen internet tabanlı sınavların başarıyla sürdürüldüğüne dikkat çekti. Ancak soruların sosyal medya platformları ve kapalı gruplarda paylaşıldığını iddia edenler var. O iddialardan biri şöyle:

“Anadolu AÖF sınavlarını eminim siz de yakından izliyorsunuz. Bir milyon kişiye online sınav yapıyoruz diyorlar. Kişiye özel sorular diyorlar. Alakası yok. Çıkmış soruları yüklemişler. Bir derste zaten 20 soru soruluyor. Her dersin 40-50 soruluk havuzundan hep aynı sorular dönüyor. Zaten farklı sorulsa ne olacak? Gözetim olmayınca kimin, kimin yerine sınava girdiği belli değil. İnternette ders başına 50 TL’ye sınava girenler var. Piyasası oluşmuş. Bir sınav bu kadar ayağa düşer. Herkes defter kitap açık. Çatır çatır kopya çekiyor.

Öğrenci bundan son derece memnun. Hatta bundan sonra sınavlar hep böyle olsun diyorlar. Böyle sınav mı olur? Açıköğretim’in 40 yıldır büyük titizlikle üzerine titrediği sınavlar rezalet bir biçimde yapılıyor. Eğer siz ölçme değerlendirmeyi doğru dürüst yapamıyorsanız öğrenme çıktılarını kazandırdığınızı nasıl iddia edeceksiniz? Bundan sonra verdiğiniz diploma sorgulanır hale gelecek. Benim üzüntüm yıllardır inşa edilen güvenilir sınav sistemi maalesef bir sınavla çöktü. Hem başarılı, çalışkan AÖF öğrencilerine hem de bu 40 yılın emeğine yazık…”

Görüş aldığımız bir öğrenci de konuyla ilgili şunları söyledi:

“İnsanlar kendi aralarında grup oluşturuyor. Derslerini birbirine bölüştürüyorlar. Tüm derslere çalışmaktansa tek bir derse çalışıyorlar. Sonra birbirlerinin sınavlarına giriyorlar. Böylelikle tüm derslere çalışmak zorunda kalmıyorlar. Ayrıca internet üzerinden de soruların cevaplarını bulmak mümkün. Bir de AÖF Plus diye bir uygulama var. Burada çıkan sorular yer alıyor. Sınavda sorulan soruların bir kısmını yazıp eski çıkan sorulardan bulunabiliyor.”

Kopya, organize suç

Sosyal medya üzerinden de paylaşılan bu iddialar üzerine Anadolu Üniversitesi’nin Twitter hesabından, “Önemli Uyarı” başlığı altında bir duyuru yayınlandı. Kopya çekmenin organize bir suç olduğu hatırlatılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında ve Telegram, WhatsApp gibi mobil uygulamalarda özellikle kapalı gruplar üzerinden sınav süresince sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda bulunmamın organize bir suç olduğunu, bu gruplardan gelen ihbarların da suça delil oluşturduğunu ve adli makamlara bildirileceğini göz önünde bulundurmanız konusunda sizi uyarıyoruz. Sınavlarda alacağınız hiçbir başarı notu geleceğinizden daha önemli değildir.”

Memnun olan da var

Sınavın internet üzerinden yapılmasından öğrencilerin büyük kısmı çok memnun. Sınavın tamamına bir gün içerisinde girmek zorunda olmadan, derslere tek tek çalışarak, sınavlarını verebilmelerinin büyük kolaylık olduğunu söylüyorlar.

Ancak kopya çekenler yüzünden mağdur olduklarını, bu nedenle sınavların iptal edilmesi gerektiğini düşününler de var. Sosyal medya üzerinden paylaşılan o mesajlardan bazıları şöyle:

- Çok başarılı. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Çalışan için süre zaten sorun olmuyor. Evet çalışanla çalışmayan arasında bir adaletsizlik var, şu ortam onu düşünecek bir ortam değil.

- Bir sınavda yapamadığımız bilmediğimiz soru olduğu zaman geçerdik başka soruya, tekrar yapamadığımız soruya dönüp çözerdik, bu sistemde tekrar soruya dönemiyoruz adaletli değil.

- Bu sınav online bir sınav olduğundan diğer sınavlardan maliyetleri çok düşük, keşke yatırılan paraların da bir kısmını bu zor zamanda iade edebilseniz.

- Çok şükür sıkıntı yaşamadan dört sınavımı verdim dün itibariyle. Sanki yıllardır bu sistem varmış gibi.

- Hatayı en başta bölüm forumunda WhatsApp, Telegram linklerinin havada uçuştuğu, öğrencilerin fütursuzca telefon numaralarını yazabildiği ortamı yaratarak yaptınız. O linkler, telefon numaraları hâlâ forumda duruyor.

- Haziranda ya da her şey düzeldiğinde yeniden sınav yapılsın. Bu hiç adil olmayacak. Çan eğrisi yükselirse kesinlikle kabul etmiyorum. Biz dürüstüz yine biz kaybedeceğiz.

- Sistem çok iyi, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Okulum ile gurur duyuyorum, kahvemi yudumlayarak sınava girdim. Çok iyi çalışmama rağmen bazı dersler zordu.

- Açıköğretim sınavlarında herkes şifresini tanıdıklarına vererek bedavadan sınav geçiyor. Madem öyle neden sınav yapıyorlar? Korona şerefine beleş diploma versinler.

- Kesinlikle final sınavı online olmamalı çalışan öğrenciler için adaletsizlik olur.

Sınava dair notlar

- Sınavda her ders, 20 sorudan oluşuyor ve öğrencilere cevaplamaları için 30 dakika süre tanınıyor.

- Sınavlar için son tarih 7 Mayıs, öğrenciler bu süreçte sorumlu oldukları derslere ait sınavlara, istedikleri gün ve saatte girebiliyorlar.

- Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülüyor. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleniyor, sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçilen soru, boş bırakılmış olarak kabul ediliyor.

- Öğrenci sınavını tamamlayamadan oturumu herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınava kaldığı yerden devam edebiliyor.