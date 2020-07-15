Açık'tan psikoloji eğitimine tepki yağdı

Buna göre ilk defa öğrenci alacak lisans programları arasında Psikoloji, Spor Bilimleri, Rekreasyon, ön lisansta da Spor Yönetimi, Marka İletişimi, Grafik Tasarımı programları yer aldı. Duyurunun ardından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, karara tepki gösten bir açıklama yaptı:



“İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık Öğretim Fakültesi’ne bağlı üniversite senato kararıyla 2020-2021 yılı itibariyle Psikoloji bölümü açılması kararı; psikoloji alanı ve bu alanın özelliğine uygun bilimsel pedagojik formatına aykırıdır. Eğitim bilimlerinde en önemli kriter hazır bulunuşluktur. Psikoloji gibi ileri düzey iletişim, analitik düşünme, üst düzey zihinsel ve bilişsel özellik isteyen alanı açık öğretime açarak hazır bulunuşluğa sahip olmayan kişilerin kabul edilmesine neden olacaktır. İnsan sağlığını ilgilendiren bölümlerin açık öğretimle verilmesi öncelikle insana karşı yapılan aykırılıktır. Psikoloji uzaktan eğitimle asla yetkinlik sağlanacak bir alan değildir. Türk PDR-Der olarak diploma sonrası verilen online mesleki gelişim kurslarını dahi uygun görmemekteyiz. Salt psikoloji değil, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümlerinin de açık veya uzaktan eğitimleri hatalıdır ve bu bölümlerin de açık veya uzaktan eğitimlerinin derhal durdurulması önemlidir.”



‘Aynı haklara sahip olmamalı’



Bölüm öğrencileri ve psikologlar, Psikoloji bölümünün açıköğretim şeklinde okutulacak olmasına tepkililer. Ancak uygulamayı olumlu bulanlar da var. Yorumlar şöyle:

Akademisyenlerimizle, meslektaşlarımızla, psikoloji paydaşlarımızla karşı çıkıyoruz! Ayaktayız! Bu istismara karşı çıkalım. Psikoloji bilimini itibarsızlaştırmayacağız!



Çocuk gelişimi, sosyal hizmet vb. birçok bölüm yıllardır bu durumdan muzdarip zaten. Şimdi sıra psikolojiye, insan sağlığına mı geldi? Hep birlikte dur diyelim.

“Açık ve uzaktan eğitime evet ama her alanda, örgün eğitimin yerini alamaz!”. Evet alamaz ama diğer bölümler için neden sesiniz çıkmadı? Emek verip 4 yıl örgün okuduk. Açık öğretimi çıktı. Bizim suçumuz ne, sadece psikoloji için değil bütün bölümler için.

Açık öğretim programlarında; pilotluk, doktorluk ve dişçilik de olmalı artık... Yıl 2020!



Açık öğretim bile olmadan 1-2 haftalık programlarla aile terapistleri türüyor. Psikiyatristler ter dökedursun tıp derken, TUS derken… Nereye gidiyor bu bilim?



Oldu olacak tıp da açık öğretime dahil edilsin!

Hobi amaçlı okunabilir ama asla örgün mezunlarıyla aynı haklara sahip olmamalı. Bu, diğer programlar için de böyle olmalı.

AÖF’ler kapatılmalı ya da her üniversitede yüzde 5 kontenjan ayrılarak, yazılı sınavlara girmeliler. Testle bölüm bitirmenin kimseye bir faydası olmaz.