Admin Ne Demek? Sosyal Medyada Kullanılan Admin Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Admin İngilizce kökenli bir kelime olması ile beraber, administrator kelimesi üzerinden türemiş bir sözcüktür. Günümüzde ise belli bir anlam ile beraber sosyal medyada kullanılan bir terim olarak öne çıkıyor. Özellikle pek çok kişi admin ne demek konusunda bilgi almaya çalışırken sosyal medya üzerinden anlamını merak ediyor.



Admin Ne Demek?



Admin daha çok, ‘Yönetim ve idare’ şeklinde ifade edilir. Bu kelime ile beraber İngilizcede herhangi bir durumu yöneten ya da idare eden kişi olarak anlatılmaktadır. Bu belli bir kişi olabilir ya da birden fazla kişi olarak ele alınabilir. Bu bağlamda herhangi bir durumu yöneten ya da idare eden kişi veya kişiler olarak da admin sözcüğünü ele alarak tanımlamak mümkün. İngilizce üzerinden gündelik yaşamda çok fazla kullanılması ile beraber, özellikle son yıllarda sosyal medya üzerinden yaygın şekilde ele alınmaktadır.



Sosyal Medyada Kullanılan Admin Kelimesinin Türkçesi Nedir?



Sosyal medyada kullanılan admin kelimesinin Türkçesi, ‘Yönetim ve idare’ anlamı üzerinden öne çıkıyor. Özellikle internet kullanımı ile yaygınlaşmış olan bu kelime, internet üzerindeki sayfa yöneticilerine verilmiş olan bir unvandır. Bu kişiler sosyal medya hesapları üzerindeki sayfaları yönetir.