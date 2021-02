Adr Nedir? Cs'go Oyununda Adr Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Adr CS Go oyununda yer alan istatistik çeşitlerinden bir tanesidir.



Adr Nedir?



"Averaga Damage Per Round" Adr'nin ilginizce açılımıdır. Türkçe de ki karşılığı raund başına ortalama hasardır. Adr terimi oyuncuların maç boyunca gösterdiği performansa bağlı olarak hazırlanan bir istatistiktir. Her oyuncunun bir ADR'si bulunur. İstatistiklerde yer alan ADR değeri oyuncunun iyi veya kötü olduğunu gösterir. 70-80 ADR'ye sahip bir oyuncu orta seviyede değerlendirilir. 80 ve üzeri ADR'ye sahip olan oyuncular genellikle profesyonel oyunculardır.



ADR hesaplaması oyun tarafından otomatik bir şekilde yapılabiliyor. Her oyuncunun her maçta verdiği hasarı tespit ederek, genel bir ortalama alınıyor. Alınan ortalamada oyuncunun genel olarak nasıl bir performans gösterdiği ADR değeriyle oyunculara gösteriliyor.



CS Go Oyununda Adr Kelimesi Ne Anlama Gelir?



Cs go oyununda oyuncuların performansını belirleyen bir ortalama değer bulunur. Bu değer oyunculara ADR olarak gösterilir. Oyuncuların oynadığı her maçta düşmanlara verdiği hasarlar oyun sistemine aktarılır. Toplam maç sayısının verdiği hasar bölünmesiyle bulunur. Bir oyuncunun bir maçta verdiği hasar 100 ise, o oyuncunun ADR'si 100 olur.