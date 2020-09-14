Afrika Haritası (Fiziki & Siyasi): Afrika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller, Akarsular, Göller Nelerdir?

Afrika'da toplam 54 ülke bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti, sanayisi ve ekonomisi en gelişmiş ülkesidir. Mısır, Nijerya ve Tunus en büyük ve kalabalık ülkeleri arasında yer alır.



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Kaynak: cografyaharita.com

Afrika Kıtasında Olan Ülkeler



Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olan Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtanın en gelişmiş ülkesidir. Ülkede altın dışında elmas ve platin gibi değerli madenler de çıkarılmaktadır. Para birimi Güney Afrika Randı olan ülkenin yasama, yürütme ve yargıdan sorumlu üç başkenti bulunur. Başkentlerin isimleri Cape Town, Pretorya ve Bloemfontein'dir.



2.382.000 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Cezayir, Afrika'nın en büyük ülkesidir. Ülkenin resmi dili Arapça olup para birimi Cezayir Dinarı'dır. Hem Afrika hem de Asya'da toprakları bulunan Mısır, Güney Afrika Cumhuriyetinden sonra en gelişmiş ülkesidir. Kenya, Gana, Senegal, Demokrotik Kongo Cumhuriyeti, Fas, Uganda ve Kamerun, Afrika kıtasında yer alan diğer ülkelerdir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Afrika Kıtasında Olan Akarsular



Afrika'da uzunlukları 2.000 kilometreyi geçen fazla sayıda akarsu bulunur. Toplam 6.650 kilometre uzunluğundaki Nil Nehri Kenya, Mısır, Sudan ve Ruanda ülkelerinden geçerek Akdeniz'e dökülür. Zaire ismiyle de bilinen Kongo nehri ise kıtanın en uzun ikinci akarsudur. Kaynağını Mweru Gölü ve Çambesi nehrinden alan akarsu Atlas Okyanusuna dökülür. Kıtadaki diğer büyük akarsular: Zambezi, Lualaba, Kasar, Kongo ve Senegal nehridir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Afrika Kıtasında Olan Göller



Dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü olan Victoria Gölü, Doğu Afrika'da bulunur. Kagera nehrinden beslenen gölün toplamda kapladığı alan 68.422 kilometre karedir. En derin noktası 1470 metre olan Tanganika Gölü Orta Afrika'dadır. Balık çeşitliliğinin çok zengin olduğu bu göl 674 kilometre uzunluğundadır. Edward, Malawi, Kivu ve Albert Gölü, Afrika kıtasında bulunan diğer büyük göllerdir.

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Kaynak: cografyaharita.com