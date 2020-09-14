Afrika Haritası (Fiziki & Siyasi): Afrika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller, Akarsular, Göller Nelerdir?
Cezayir, Afrika kıtasının yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesidir. Afrika'nın nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan ülkesi ise Nijerya'dır. Toplam 9 ülkeden geçen Nil Nehri, hem Afrika'nın hem de dünyanın en büyük nehridir. Afrika'nın temel geçim kaynakları arasında tarım, ormancılık ve madencilik ilk sıralarda yer alır. Sizin için Afrika kıtasındaki ülkeleri, akarsuları ve gölleri derledik.
Afrika'da toplam 54 ülke bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti, sanayisi ve ekonomisi en gelişmiş ülkesidir. Mısır, Nijerya ve Tunus en büyük ve kalabalık ülkeleri arasında yer alır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Afrika Kıtasında Olan Ülkeler
Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olan Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtanın en gelişmiş ülkesidir. Ülkede altın dışında elmas ve platin gibi değerli madenler de çıkarılmaktadır. Para birimi Güney Afrika Randı olan ülkenin yasama, yürütme ve yargıdan sorumlu üç başkenti bulunur. Başkentlerin isimleri Cape Town, Pretorya ve Bloemfontein'dir.
2.382.000 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Cezayir, Afrika'nın en büyük ülkesidir. Ülkenin resmi dili Arapça olup para birimi Cezayir Dinarı'dır. Hem Afrika hem de Asya'da toprakları bulunan Mısır, Güney Afrika Cumhuriyetinden sonra en gelişmiş ülkesidir. Kenya, Gana, Senegal, Demokrotik Kongo Cumhuriyeti, Fas, Uganda ve Kamerun, Afrika kıtasında yer alan diğer ülkelerdir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Afrika Kıtasında Olan Akarsular
Afrika'da uzunlukları 2.000 kilometreyi geçen fazla sayıda akarsu bulunur. Toplam 6.650 kilometre uzunluğundaki Nil Nehri Kenya, Mısır, Sudan ve Ruanda ülkelerinden geçerek Akdeniz'e dökülür. Zaire ismiyle de bilinen Kongo nehri ise kıtanın en uzun ikinci akarsudur. Kaynağını Mweru Gölü ve Çambesi nehrinden alan akarsu Atlas Okyanusuna dökülür. Kıtadaki diğer büyük akarsular: Zambezi, Lualaba, Kasar, Kongo ve Senegal nehridir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Afrika Kıtasında Olan Göller
Dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü olan Victoria Gölü, Doğu Afrika'da bulunur. Kagera nehrinden beslenen gölün toplamda kapladığı alan 68.422 kilometre karedir. En derin noktası 1470 metre olan Tanganika Gölü Orta Afrika'dadır. Balık çeşitliliğinin çok zengin olduğu bu göl 674 kilometre uzunluğundadır. Edward, Malawi, Kivu ve Albert Gölü, Afrika kıtasında bulunan diğer büyük göllerdir.
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Kaynak: cografyaharita.com