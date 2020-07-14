Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Afrika Ülkeleri

Afrika kıtası ülkeleri Dünya'nın yoğun nüfusuna sahip olan bölgelerinden biridir. Afrika kıtası Asya kıtasından sonra Dünya'nın en büyük kıtalarından biridir. Dünya nüfusunun 'i Afrika kıtasında yaşamaktadır. Afrika kıtasının yüz ölçümü ise yaklaşık olarak 30 milyon 370 bin kilometre karedir.



Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



Afrika kıtası Kuzey Afrika, Batı Afrika, Orta Afrika, Doğu Afrika ve Güney Afrika olarak kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategoride ise farklı Afrika ülkesi yer almaktadır.



Kuzey Afrika ülkeleri şu şekildedir;

- Fas

- Mısır

- Tunus

- Libya

- Cezayir

- Sudan



Batı Afrika ülkeleri şu şekildedir;

- Benin

- Burkina Faso

- Fildişi Sahili

- Yeşil Burun Adaları

- Gambiya

- Gana

- Liberya

- Mali

- Moritanya

- Nijerya

- Senegal

- Sierra Leano

- Togo

- Gine



Orta Afrika ülkeleri şu şekildedir;

- Angola

- Kamerun

- Çad

- Gabon

- Ekvator Ginesi

- Sao Tome

- Çad

- Orta Afrika Cumhuriyeti



Doğu Afrika ülkeleri şu şekildedir;

- Burundi

- Komor Adaları

- Mozambik

- Mayotte

- Cibuti

- Eritre

- Etiyopya

- Kenya

- Madagascar

- Uganda

- Zambiya

- Zimbabwe

- Tanzanya

- Somali

- Seyşeller

- Ruanda

- Mauritus

- Malavi



Güney Afrika ülkeleri şu şekildedir;

- Güney Afrika

- Lesoto

- Svaziland

- Namibya

- Botsvana



Başkent İsimleri ile Birlikte Afrika Ülkeleri



- Angola ( Başkent: Luanda )

- Benin ( Başkent: Porto-Novo )

- Botsvana ( Başkent: Gaborone )

- Burkina Faso ( Başkent: Ouagadougou )

- Cezayir ( Başkent: Cezayir )

- Cubiti ( Başkent: Cibuti)

- Çad ( Başkent: N Djamena )

- Ekvator Ginesi ( Başkent: Malabo )

- Eritre ( Başkent: Asmara )

- Estavini ( Başkent: Mbabne )

- Fas ( Başkent: Rabat )

- Gabon ( Başkent: Libreville )

- Gambiya ( Başkent: Banjul )

- Gana ( Başkent: Akra )

- Gine ( Başkent: Konakri )

- Fildişi Sahili ( Başkent: Yamoussukro )

- Güney Sudan ( Başkent: Cuba )

- Kenya ( Başkent: Nairobi )