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    HaberlerEğitim Haberleri Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Afrika Ülkeleri
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    14.07.2020 - 01:10 |

    Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Afrika Ülkeleri

    Dünya'da toplam 7 kıta yer almaktadır. Bu 7 kıtalardan birisi de Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası Dünya'nın en büyük ikinci kıtasıdır. Ayrıca yoğun nüfusa bağlı olarak da Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü Afrika kıtası oluşturmaktadır. Afrika kıtasını oluşturan ülkelerde merak edilmektedir. Özellikle Afrika kıtası ülkeleri başkentleri ile birlikte araştırılmaktadır. Peki, Afrika kıtası ülkeleri hangileridir? Başkent isimleri ile birlikte Afrika ülkeleri nedir? İşte, Afrika kıtasına dair tüm detaylar.

    Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Afrika Ülkeleri

    Afrika kıtası ülkeleri Dünya'nın yoğun nüfusuna sahip olan bölgelerinden biridir. Afrika kıtası Asya kıtasından sonra Dünya'nın en büyük kıtalarından biridir. Dünya nüfusunun 'i Afrika kıtasında yaşamaktadır. Afrika kıtasının yüz ölçümü ise yaklaşık olarak 30 milyon 370 bin kilometre karedir.

    Afrika Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

    Afrika kıtası Kuzey Afrika, Batı Afrika, Orta Afrika, Doğu Afrika ve Güney Afrika olarak kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategoride ise farklı Afrika ülkesi yer almaktadır.

    Kuzey Afrika ülkeleri şu şekildedir;
    - Fas
    - Mısır
    - Tunus
    - Libya
    - Cezayir
    - Sudan

    Batı Afrika ülkeleri şu şekildedir;
    - Benin
    - Burkina Faso
    - Fildişi Sahili
    - Yeşil Burun Adaları
    - Gambiya
    - Gana
    - Liberya
    - Mali
    - Moritanya
    - Nijerya
    - Senegal
    - Sierra Leano
    - Togo
    - Gine

    Orta Afrika ülkeleri şu şekildedir;
    - Angola
    - Kamerun
    - Çad
    - Gabon
    - Ekvator Ginesi
    - Sao Tome
    - Çad
    - Orta Afrika Cumhuriyeti

    Doğu Afrika ülkeleri şu şekildedir;
    - Burundi
    - Komor Adaları
    - Mozambik
    - Mayotte
    - Cibuti
    - Eritre
    - Etiyopya
    - Kenya
    - Madagascar
    - Uganda
    - Zambiya
    - Zimbabwe
    - Tanzanya
    - Somali
    - Seyşeller
    - Ruanda
    - Mauritus
    - Malavi

    Güney Afrika ülkeleri şu şekildedir;
    - Güney Afrika
    - Lesoto
    - Svaziland
    - Namibya
    - Botsvana

    Başkent İsimleri ile Birlikte Afrika Ülkeleri

    - Angola ( Başkent: Luanda )
    - Benin ( Başkent: Porto-Novo )
    - Botsvana ( Başkent: Gaborone )
    - Burkina Faso ( Başkent: Ouagadougou )
    - Cezayir ( Başkent: Cezayir )
    - Cubiti ( Başkent: Cibuti)
    - Çad ( Başkent: N Djamena )
    - Ekvator Ginesi ( Başkent: Malabo )
    - Eritre ( Başkent: Asmara )
    - Estavini ( Başkent: Mbabne )
    - Fas ( Başkent: Rabat )
    - Gabon ( Başkent: Libreville )
    - Gambiya ( Başkent: Banjul )
    - Gana ( Başkent: Akra )
    - Gine ( Başkent: Konakri )
    - Fildişi Sahili ( Başkent: Yamoussukro )
    - Güney Sudan ( Başkent: Cuba )
    - Kenya ( Başkent: Nairobi )

    ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
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