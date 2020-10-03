Akdeniz Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Akdeniz Şehirleri

Akdeniz Bölgesi en fazla göç alan bölgelerimizden biridir. Bunun nedenlerinden biri Antalya'da yaz turizminin gelişmiş olmasıdır. Adana'ya bağlı Çukurova'nın nüfusu ise bir yılda yaklaşık 55 bin artmıştır. Antalya ve Adana'dan sonra en göç alan şehri Mersin'dir.



Akdeniz Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?



1- Antalya



Türkiye'nin en kalabalık 6. şehridir. 1.417 kilometrekarelik bir alana sahip olan Antalya'nın en kalabalık ilçeleri Kaş, Alanya ve Kepez; nüfusu en az olan ilçesi ise İbradı'dır. Antalya'da 19 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Kepez - İbradı - Muratpaşa - Elmalı - Alanya - Akseki - Manavgat - Demre - Konyaaltı - Serik -Kemer - Aksu - Finike - Kumluca - Kaş - Gazipaşa - Döşemealtı



2- Adana



Yüz ölçümü 1.945 kilometrekaredir. Şehrin iş imkanlarının çok fazla olması, iç göç almasındaki en büyük etkendir. Şehirde 450 bin dekarlık pamuk ekim alanı bulunuyor.Adana'nın en kalabalık ilçeleri sırasıyla, Seyhan, Ceyhan ve Kozan'dır. Hatay, Osmaniye ve Mersin ile sınır komşusu'dur.



İlçeleri - Seyhan - Saimbeyli - Yüreğir - Feke - Çukurova - Aladağ - Sarıçam - Ceyhan - Yumurtalık - Kozan - Feke - İmamoğlu - Karaisalı - Karataş - Pozantı - Tufanbeyli,



3- Mersin



Kuzeyinde Niğde ve Konya, batısında Karaman ve Antalya, doğusunda Adana ile sınır komşusudur. Sanayisi ve tarımı gelişmiş olan kentin yüz ölçümü 15, 85 kilometrekaredir. Nüfusu yaklaşık 350 bin olan Tarsus en kalabalık ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi ise Çamlıyayla'dır.



İlçeleri - Tarsus - Aydıncık - Toroslar - Gülnar - Akdeniz - Yenişehir - Mut - Mezitli - Silifke - Erdemli - Anamur - Bozyazı - Çamlıyayla.



4- Hatay



5,403 kilometrekarelik bir alana sahip olan Hatay'ın en kalabalık ilçeleri Antakya ve Defne'dir. Şehirde 15 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Antakya - Kumlu - Iskenderun - Belen - Defne - Dörtyol - Erzin - Samandağ - Kırıkhan - Yayladağı - Reyhanlı - Payas - Arsuz - Altınözü - Hassa



5- Burdur



Akdeniz Bölgesinin en az nüfusa sahip ilidir. Burdur'da 11 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Merkez - Kemer - Bucak - Gölhisar - Çeltikçi - Yeşilova - Çavdır - Altınyayla - Tefenni - Karamanlı - Ağlasun



6- Osmaniye



İlçeleri - Merkez - Sumbas - Kadirli - Hasanbeyli - Düziçi - Bahçe - Toprakkale -



7- Kahramanmaraş



Yüz ölçümü 3.017 kilometre karedir. En kalabalık ve en büyük ilçesi Elbistan'dır. Kahramanmaraş'ta 11 ilçe bulunuyor.



İlçeleri - Onikişubat - Ekinözü - Dulkadiroğlu - Elbistan - Nurhak - Afşin - Andırın - Türkoğlu - Pazarcık - Göksun - Çağlayancerit



8- Isparta -



İlçeleri - Merkez - Aksoy - Yalvaç - Eğirdir - Atabey - Şarkikaraağaç - Gelendost - Uluborlu - Keçiborlu - Gönen - Senirkent - Sütçüler - Yenişarbademli.



İlçeleri



Akdeniz Bölgesinin İlleri ve Nüfusları



1- Adana: 2.085.820



2- Antalya: 2.008.000



3- Mersin: 1.648.000



4- Hatay: 1.486. 500



5- Kahramanmaraş: 1.038.400



6- Osmaniye: 465.000



7- Isparta: 406.450

.

8- Burdur: 260.800