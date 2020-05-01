Akut Ne Demek? Tdk'ya Göre Akutluk Kelimesinin Anlamı Nedir?

Akut kelimesi Almanca bir kelimedir. Yabancı kökenli olmasına karşın dilimizde pek fazla kullanılır. Akut kelimesi kısaca kelime anlamı iveğen manasına gelmektedir.



Akut Ne Demek?



Akut kelimesi anlamı kaynaklarda birçok farklı şekilde kullanılmaktadır. Tıp teriminde iveğen manasına gelen bu kelime başka anlamlarda barındırmaktadır. Bu anlamlar şöyledir:



- Su ürünleri terimleri sözlüğüne göre bir hastalarının ilk belirtilerinin ani, çabuk ve şiddetli, seyrettiği dönem, ağır, keskin, vahim.

- Veteriner hekimleri terimleri sözlüğüne göre ise hastalık veya semptomun ani başladığını, nispeten kısa sürede sona erdiğini, hastalık süresinin sona erdiğini, hastalık süresinin gün olduğunu ifade eden bir terimdir.

- Biyoloji terimler sözlüğüne göre keskin bir noktada sonlanan ve kronik olmayan, yaprak ayasının uç kısmının sivri olması.



TDK'ya Göre Akutluk Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumunda kişilerin birçok kelimenin anlamlarını bulması mümkündür. Akutluk kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı akut ola durumu. Bu sebeple akıt kelimesinden türemiş olan akutluk kelimesinin anlamı Akut sahibi kişilerin akut olma durumu seklinde açıklanmıştır. Akut kelimesi, cümle içerisinde birörnek verir ise şu şekilde açıklanmaktadır.



Akut ekiple bu yerden sonra herkese yardım etmeli.