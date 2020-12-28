Alçak Zıt Anlamlısı Nedir? Alçağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yerden uzaklığı az olan ya da tavana yakın şeklinde anlamı üzerinden alçak kelimesi gündelik yaşamda çok yaygın kullanılır. Aynı zamanda alçak zıt anlamlısı üzerinden de yaygın kullanılan bir kelime ile temsil edilir. Bu kelimenin zıt anlamlısını öğrenmek suretiyle farklı yerlerde amaca uygun değerlendirebilirsiniz.



Alçağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Alçak kelimesi aslına bakılırsa 2 farklı anlam üzerinden ele alınır. Bunlardan biri gerçek anlamıdır ve tabana yakınlığı veya tabandan uzaklığın az olmasını gösterir. Aynı zamanda ikinci anlamı üzerinden bir kişinin herhangi bir olay karşısında karakter bakımından küçülmesi ve utanç duruma düşmesi şekilde ifade edilir.



Ancak daha çok gerçek anlamı üzerinden ele alındığı için, Alçak kelimesinin karşılık olarak zıt anlamlı şeklinde, ‘yüksek’ kelimesini kullanmak mümkün. Amaca uygun değişik yerlerde herhangi bir noktanın ne kadar yukarıda olduğunu anlatmak adına yüksek kelimesi değerlendirilebilir.