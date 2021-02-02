Alef Ne Demek? İbranice Olan Alef Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

ALEF kelimesi Yunanca hem de İbranice kökenli olarak öne çıkıyor. Farklı anlamlara gelmesi ile beraber, ALEF ne demek sorusuna hitaben bu kelime hakkında bazı teoriler de söz konusudur. Yani anlamı konusunda tam olarak kesin bir ifade olmadığını dile getirmek mümkün.



ALEF Ne Demek?



ALEF kelimesinin çok eski medeniyetlerde, ‘öküz’ kelimesinden türetildiği öne sürülüyor. Bu bağlamda bir şekil olarak ele alınır ve şeklin öküz kafası olduğu dile getirilir. Aynı zamanda Yunanca kökenli olması ile beraber, ‘Alfa’ biçiminde ele alınır ve bu ifade üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda ALEF daha birçok farklı anlama gelir.



- Saman veya ot ve yulaf

- Hayvan yemi

- Hayvanların yedikleri samanlardan alınan vergi

- Sonsuz sayıları göstermek için ele alınan yapı

- Alev



İbranice Olan ALEF Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



En çok merak edilen İbranice olarak ALEF kelimesinin ne anlama gelmiş olduğudur. İbranice üzerinden ele alındığı vakit Alev kelimesi, ‘A’ harfinden gelir. Yani bu doğrultuda İbranicedeki alfabeye bakıldığı vakit, ilk harf olduğunu dile getirmek mümkün. Diğer yandan bir sayı olarak ilk sayıyı, yani, ‘1’ rakamını ifade etmektedir.