ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları sona eriyor...

ÖSYM tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) için başvurular bugün sona eriyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN

2 Temmuz'da başlayan ALES/1 başvuruları bugün sona eriyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar 6 Temmuz saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 Akademik Personel ve Lisansütü eğitimi giriş sınavı için sınav ücreti 130 TL.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla internet ortamında yapılıyor. Ödemeyi banka şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığı ile yaptıktan sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

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