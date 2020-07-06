BİST117.7681.74EURO7.760.42USD6.860.12ALTIN392.05-0.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları sona eriyor...
    ABONE OL
    06.07.2020 - 12:15 |

    ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları sona eriyor...

    ALES başvurusu için son gün. 16 Ağustos'ta yapılacak ALES/1 için başvurular bugün sona eriyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES başvuru ücreti ve ALES ile ilgili merak edilen ayrıntılar.

    ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları sona eriyor...

    ÖSYM tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) için başvurular bugün sona eriyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır?

    ALES BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN

    2 Temmuz'da başlayan ALES/1 başvuruları bugün sona eriyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar 6 Temmuz saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

    ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2020 Akademik Personel ve Lisansütü eğitimi giriş sınavı için sınav ücreti 130 TL.

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla internet ortamında yapılıyor. Ödemeyi banka şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığı ile yaptıktan sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Antalya'da görülen dolunay hayran bıraktıAntalya'da, akşam saatlerinde görülen dolunay, görsel şölen sundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizli'de hurdaya dönen otomobilden şans eseri kurtuldu

    Denizli'de hurdaya dönen otomobilden şans eseri kurtuldu

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    KPSS ödemesi hangi bankaya yatırılıyor? KPSS lisans başvuru ücreti ödemesi nasıl yapılır?

    KPSS ödemesi hangi bankaya yatırılıyor? KPSS lisans başvuru ücreti ödemesi nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber