ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM'den flaş açıklama!

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta ypaılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sonuç açıklama tarihi değişti.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES başvuruları sona erdi. Geç başvuru için belirlenen tarih ise 14 Temmuz. Adaylar AİS üzerinden ALES geç başvurusu yapabilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020 16 Ağustos'ta yapılacak. Daha önceden sonuçların açıklanacağı tarih 16 Eylül olarak belirlenmişti. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre ALES sonuçları 7 Eylül'de erişme açılacak.