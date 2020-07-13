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    HaberlerEğitim Haberleri ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM'den flaş açıklama!
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    13.07.2020 - 14:12 |

    ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM'den flaş açıklama!

    ALES sonuçları için geri sayım sürerken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. 16 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ALES'in sonuçlarının açıklanacaği tarih değişti. İşte ÖSYM'den verilen yeni tarih.

    ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM'den flaş açıklama!

    ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta ypaılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sonuç açıklama tarihi değişti.

    ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    ALES başvuruları sona erdi. Geç başvuru için belirlenen tarih ise 14 Temmuz. Adaylar AİS üzerinden ALES geç başvurusu yapabilecek.

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES 2020 16 Ağustos'ta yapılacak. Daha önceden sonuçların açıklanacağı tarih 16 Eylül olarak belirlenmişti. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre ALES sonuçları 7 Eylül'de erişme açılacak.

    '15 Temmuz ‘Unutmadık’'  belgeseli Çarşamba 16:00’da CNN Türk’te…Onlar anneydi, babaydı, evlattı, kardeşti ama her şeyden önce vatanseverdi…O en uzun gecede siperleri gövdeleriydi, tek silahlarıysa ay yıldızlı bayraklarıydı… Durmadılar kaçmadılar yılmadılar… Hainlerin demokrasiye darbe vurmalarına izin vermediler. Ve o karanlık gecenin sonunda bizleri aydınlık bir günün sabahına kavuşturdular. '15 Temmuz ‘Unutmadık’ '  belgeseli 15 Temmuz Çarşamba 16:00’da CNN Türk’te…
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