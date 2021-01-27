Allah İsminin Anlamı Nedir? Allah Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dilimizde Allah kelimesiyle oluşturulmuş birçok kelime vardır. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bu kelimelerden bazıları şunlardır: Eyvallah (Peki, kabul, sağ olun) - Mazallah (Başıma gelecek tüm kötü şeylerden Allah'a sığınırım, Allah korusun) - Alimallah (Allah her şeyi görür, duyar, bilir).



Allah İsmi Ne Demek?



Allah ismi Arapçadan dilimize geçmiş olan ''Elihe'' sözcüğünden türetilmiştir. İlah, yüce, ulu olan anlamına gelir. İslam inancına göre göğün yedi katını, gezegenleri, insanları ve diğer tüm canlıları yaratan Allah'tır.



Dinimizde Allah birçok farklı isimle ve sıfatla anılır. Allah'ın isimlerine Esma'ül Hüsna, yani En Güzel İsimler denir. Allah'ın sıfatları ise subuti ve zati sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılır.



Allah'ın isimlerine örnekler:



Es Samed - Hiç kimseye muhtaç olmayan. Herkesin kendisine muhtaç olduğu varlık.



En Nafi - Dünyadaki canlılar için yararlı şeyler yaratan.



Es Sani - Tüm varlıklara suret veren ve onları en güzel bir şekilde yaratan.



El Afüv - Tövbe eden kullarının günahlarını affeden, utanmasınlar diye onlara günahlarını unutturan.



El Bais - Ölüleri ahiret gününde dirilten, insanları uyarması için nevi ve resul gönderen.

Allah İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Allah ismi Kuran'ı Kerimin birçok ayetinde geçmektedir.



Nisa Suresi / 64



Allah, tövbeleri cömert bir şekilde kabul eder.



Nisa Suresi / 170



Allah alimdir (Her şeyi hakkıyla görür ve bilir), ve hakimdir. (Hiçbir şey ondan haberi ve izni olmadan gerçekleşmez.)



Fussilet Suresi / 54



Onlara karşı dikkatli olun çünkü onlar Rablerine kavuşma hususunda büyük bir şüphe içindedirler. Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.