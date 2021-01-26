Altyapı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Alt Yapı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Altyapı kelimesinin doğru bir şekilde yazımı cümle içinde kullanımı açısından son derece önemli olarak kabul ediliyor. Yanlış yazımlar sonucunda anlam bütünlüğü de bozulabilir. Bu da altyapı nasıl yazılır sorusunu karşımıza çıkarıyor. Bu tür sorulara yanıt bulmak için kelimelerin doğru kullanımı konusuna netlik kazandırmak gerekiyor.



Altyapı Nasıl Yazılır?



Altyapı kelimesi genellikle ayrı yazım hatası ile karşımıza çıkıyor. Fakat bu kelime bitiş yazılması gereken kelimeler arasında yer alıyor. Kısacası alt yapı şeklinde değil altyapı şeklinde yazılması gerekiyor.



TDK'ya Göre Alt Yapı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Altyapı kelimesi bitişik olarak yazılması gereken bir kelimedir. Doğru yazım şekli altyapı şeklindedir.



Altyapısı sağlam olan şehirler daha hızlı gelişiyor.