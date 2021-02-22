Ana Duygu Nedir, Nasıl Bulunur? Kısaca Ana Duygu Örnekleri Nelerdir?

Ana duygu genellikle şiirlerde insanların ve daha çok öğrencilerin karşısında çıkmaktadır. Bazı tiyatro oyunları veya hikâyelerde de ana tema olarak bilinmektedir.

Ana Duygu Nedir, Nasıl Bulunur?

Ana duygu bulunması için ilk olarak anlamının bulunması gerekir. Ana duygu şairin şiirin tümünde hiçbir uyak veya kâfiye durumunu hesap katmadan göndermek istediği mesaj olarak bilinmektedir. Ana duygu yani kısaca şairin karşıdaki bireye hissettirmek istediği mesaj demek olmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında an duygu bulunması için şiiri veya edebi metini dikkatli okunması gerekmektedir. Aksi takdir de ana duygu bulunması imkânsız yakın bir durum almaktadır.

Kısaca Ana Duygu Örnekleri Nelerdir?

Örnek vermek gerekir ise şiirde bir şair memleketin güzelliklerinde bahsetsin. Ama bu güzellik durumu anlatılır iken nelerin kötü olduğuna dikkat etmek oldukça önemli olmaktadır. Eğer şair memleketinin talaşının sarı olduğu meyvelerinin oldukça iyi olduğundan bahsediyor ve aslında çok güzel bir ülke olucundan bahsetsin.

Fakat insanlarının bir birini öldürdüğü ve bir birine zarar verdiğini desin. Bu demek oluyor ki aslında oldukça güzel ve cennet gibi bir yer olmasında rağmen birçok insana onu cehenneme çevirmektedir. Bu durum aslında şiirin ana düşüncesini de oluşturmaktadır. Veya sessiz gemi şiirine bakılmak gerekir ise bu durumu ölümden üstü kapalı bahsetmektedir. Bu aslında denilmek istenen yani ana fikir ölümün çok sesiz olduğu ve geri dönüşü olmadığı anlamı çıkmaktadır.