Analog Ne Demek? (Tdk) Ürünlerde Kullanılan Analog Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Analog kelimesi kökeni bakımında Yunancadır. Yunanca analogia kelimesinden türemiştir. Bu bakımdan türetilerek her daim Türkçede çok sık olarak kullanılmaktadır. Sadece Türkçede değil tüm dillerde de benzer şekillerde kullanılmaktadır. Bu bakımından anlamı da aynıdır.



Ürünlerde Kullanılan Analog Kelimesi Ne Anlama Gelir? (TDK)



Analog kelimesi aynı görevi gören anlamında kullanılmaktadır. TDK anlamı ise en basitinden aynı ve eş olarak kullanılmaktadır. Bir diğer anlamı olarak kökenleri aynı olduğundan mütevellit benzer görevleri yapan anlamındadır.



Ürünlerde kullanılan analog da benzer görev anlamındadır. Analog kelimesi en çok saat modellerinde karşılaşılan bir durumdur. Analog saat de farklı olmasına rağmen aynı görevi görür. Yani dijital saatler ve analog saatler de görevleri bakımından aynıdır. Bu yüzden de analog saat denmiştir.