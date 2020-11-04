Anestezi (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Anestezi bölümü ön lisans programı olup 2 yıl eğitim alınan bir bölümdür. Meslek Yüksek Okullarında eğitim alınan Anestezi bölümü sağlık sektörü için oldukça önemli bir bölüm olup iş imkanları da oldukça fazladır.



Anestezi Bölümü Nedir?



Anestezi bölümünün amacı anestezi işlemleri için ameliyat gibi işlemlerin başarıyla uygulanabilecek kişilerin yetiştirilmesi ve sağlık sektörüne kazandırılmasıdır. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin sağlık sektörüne karşı ilgilerinin olması gerekmektedir. Ayrıca sorumluluk sahibi, disiplinli ve soğukkanlı kişiler olması da oldukça önemlidir. Bu bölümde 2 yıllık eğitim verilir. Öğrencilerin bu bölümden mezun olmaları için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Mezuniyet koşullarından en önemlisi ise 4 dönem içerisinde görülen derslerin başarılı bir şekilde geçilmesidir.



Anestezi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Anestezi bölümünde 4 dönem boyunda temel tıp bilimi ve anestezi üzerine dersler verilmektedir. Bu bölümde görülen dersler ise şunlardır:



- Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları

- Beslenme ilkeleri, Enteral ve Parenteral Beslenme

- Sistem Hastalıkları

- Cerrahi Hastalıklar ve İşlemleri

- Temel Anestezi

- Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları

- Enfeksiyon Hastalıkları

- Biyomedikal Hastalıklar

- İleri Yaşam desteği Uygulaması

- Klinik Anestezi



Anestezi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Anestezi bölümünde bulunan r4 dönem içerisinde tüm derslerden başarılı olunur ise Anestezi Ön Lisans Diploması alınabilir. Mezun olduktan sonra bireyler hastanelerde ameliyathanelerde görev alırlar. Burada görevleri ameliyat edilecek hastayı hazırlamak ve anestezi işlemlerinin başarı ile gerçekleştirmektir. Ayrıca ameliyathane birimindeki tüm çalışan sağlık personeli ile uyum içerisinde çalışmaya da özen göstermektedir.

Anestezi Bölümü Mezunları İş Olanakları



Günümüzde en önemli sektörlerden birisi de sağlık sektörüdür. Bu nedenle sağlık sektöründe çalışabilecek pek çok alan bulunmaktadır. Bu nedenle iş olanakları da oldukça geniştir. Ülkemizde bulunan tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Anestezi bölümü mezunlarının ise çalışabilecekleri pek çok özel ve devlet hastaneleri bulunmaktadır. Özellikle üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneler ve devlet hastaneleri Anestezi bölümü mezunlarının en çok tercih ettikleri alanlar olmaktadır.