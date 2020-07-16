Antartika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Antartika Ülkeleri

Kıtalar etrafı okyanuslarla çevrili kara parçalarına verilen isimdir. Antarktika kıtası ise Güney Yarım Kürenin en güneyinde yer almaktadır.



Antarktika Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



Antarktika Güney yarım kürede yer alan ve bünyesinde hiçbir ülke barındırmayan tek kıtadır. Antarktika kıtasının keşfedilmesi çok uzun yıllar sürmüştür. Yaklaşık olarak 200 yıl bir arayışın ardından 1840 yılında bulunan bir kıtadır.



Antarktika kıtasının en önemli özelliği üzerinde hiçbir ülke barındırmıyor olmasıdır. Bunun yanı sıra diğer bir özelliği ise çok kurak bir kıta olmasıdır. Kıta üzerinde 2 milyon sene boyunca yağmur yağmadığı söylenmektedir. Antarktika büyüklük bakımından kıtalar arasında beşinci sıradadır. Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'dan sonra en büyük beşinci kıta olmaktadır.



Antarktika kıtasının kutup noktasında bulunan ve bu bölgeyi kaplayan buzulların kalınlığı yaklaşık olarak 4.335 metreyi bulmaktadır. Ayrıca Antarktika kıtasında bulunan buzullar Dünyada bulunan buzulların yüzde 9'sini oluşturmaktadır.



Antarktika kıtası üzerinde hiçbir ülke olmadığı gibi hiçbir bitki de yetişmiyor olmasıdır. Bunun en büyük sebebi iklim şartları, toprak yapısı ve güneş ışınlarının geliş açısıdır. Fakat bu kıtada yaşayan ve ortama uyum sağlayan hayvan çeşitlerine rastlamak mümkündür. Antarktika'nın yerlileri penguenlerdir. Penguenler, martılar, kuşlar, foklar, kalamar ve balinalar Güney kutbu denizinde bulunan balıklar ve planktonlar ile beslenmektedirler. Kutup ayıları bu bölgede yaşamamaktadır.



Antarktika kıtasında resmi bir idari birim bulunmamaktadır. Bunun dışında konaklamak için hiçbir otel yer almamaktadır. Antarktika’nın yaz mevsimi sadece 45 günlüktür. Bu mevsimde Antarktika'ya turlar düzenlenmektedir. Konaklama yerleri olmadığı için turlar günübirlik yapılır.



Başkent İsimleri İle Birlikte Antarktika Ülkeleri



Dünyanın 7 kıtasından biri olan Antarktika kıtası üzerinde hiçbir ülke bulunmamaktadır. Oldukça zorlayıcı bir iklimi ve ulaşımı bulunur. Bu ülke üzerinde yaşayan sadece birkaç hayvan çeşidine rastlanılmaktadır.



Fakat Antarktika kıtası üzerinde bazı devletler bazı bölgelerinde egemenlik iddia etmektedirler. Antarktika kıtası üzerinde egemenlik iddia eden ülkeler ve başkentleri şunlardır:



1) Birleşik Krallık - Londra

2) Yeni Zelanda - Wellington

3) Fransa - Paris

4) Norveç - Oslo

5) Avustralya - Kanberra

6) Şili - Sangiago

7) Arjantin- Buenos Aires