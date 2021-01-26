Antep Fıstığı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Antepfıstığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Birçok kaynakta Antep Fıstığı ile Şam Fıstığı eş anlamlı olarak kullanılıyor. Şam fıstığı adından da anlaşılacağı üzere Suriye'nin başkenti Şam'da yetişmektedir. Bu nedenle Antep Fıstığı ile eş anlamlı değildir.

TDK'ya Göre Antep Fıstığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Antep Fıstığı

Bu tamlama cümlenin ortasında bile kullanılsa ilk harfi büyük yazılmalıdır. Çünkü Antep, bir şehrin adıdır ve özel isimdir.

Örnek Cümleler:

1- Marketten sizin için biraz leblebi ve Antep fıstığı aldım. (Doğru Kullanım)

2- Gelirken biraz antep fıstığı alabilir misin? (Yanlış Kullanım)



Bazı kaynaklarda bu kelime ''Antepfıstığı'' şeklinde yazılır. Bu birleşik kelime değil tamlama olduğu için kelimelerin ayrı yazılması gerekir.