Antropoloji Nedir? Antropoloji Bölümü Ne İş Yapar?

Antropoloji bir diğer tanımıyla İnsan bilimi, toplumların ve kültürlerin oluşumunu ve gelişimini inceler.

Antropoloji Nedir?

Toplumlarda meydana gelen değişimi ve bu konularla alakalı tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm problemler üzerinde eğitim ve araştırma gerçekleştiren bir bölümdür. Antropoloji bölümünün çalışmaları dört ana dal altında yapılmaktadır. Bunlar;

- Fizik Antropoloji

- Paleoantropoloji

- Sosyal ve Kültürel Antropoloji dallarından oluşmaktadır. Ayrıca söz konusu bölüm çeşitli alt dalları da bünyesinde barındırır.

Bu alt dalları ise şu şekilde listelemek mümkün;

- Biyolojik Antropoloji

- Tıbbi Antropoloji

- Çevresel Antropoloji

- Adli Antropoloji

- İş Antropolojisi

- Müze Antropolojisi

- Sosyal ve kültürel Antropoloji

- Dilbilimsel Antropoloji

- Görsel Antropoloji

Antropoloji Bölümü Ne İş Yapar?

Antropoloji bölümü mezunlarının oldukça geniş bir çalışma alanları vardır. Antropoloji bölümünü bitiren kişiler, birbirinden farklı olan pek çok kurum veya kuruluşta görev alabilme olanağına sahiptir. Fakat söz konusu kurum veya kuruluşlar ya çok az alım gerçekleştirmektedir. Hatta hiç alım yapılmadığı dönemlerde söz konusudur. Bundan dolayı Antropoloji bölümü adayları mezuniyetin sonrasında işe başlama noktasında sorun yaşayabilmektedir. Antropoloji bölümü mezunları, göreve başladıkları kurum veya kuruluşlarda ise, tarih öncesi yahut sonrası insan yapısını inceler. Tarih öncesinde yaşamış olan insanların kültürlerini araştırır. Tarih incesi yaşamış olan insanların bedensel yahut sosyolojik açıdan geçirdiği değişimleri incelemeye tabi tutarlar. Bu doğrultuda akla gelebilecek olan nitelikteki her türlü araştırma ve incelemeleri gerçekleştirirler. Antropoloji bölümü mezunlarının çalışma alanları arasında ise;

- Maden Tetkik Arama (MTA)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Araştırma Merkezleri

- Türk Tarih Kurumu

- Müzeler

- Kazı Alanları

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

- Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı gibi önemli kurumlar yer almaktadır.

Ayrıca Antropoloji bölümünün yalnızca sınırlı sayıda olan bir kısmı devletin farklı kurumlarında normal bir memur olarak görev üstlenebilmektedir.

Antropoloji bölümünü bitiren kişilerin iş olanaklarından birisini de üniversiteler oluşturmaktadır. Antropoloji bölümünden mezuniyeti sonrasında lisansüstü eğitimlerini tamamlayan bireyler, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışma olanağına sahip olabilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren okullarda öğretmen ihtiyacının söz konusu olması durumunda Antropoloji bölümünü mezunları ücretli öğretmen olarak çalışabilmektedir.