AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise 2.Dönem sınavları hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav tarihlerini duyurdu. 2019-2020 Eğitim yılının AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman uygulanacak? AÖL sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler, tarihleri öğrenmek için arayışa koyuldu. İşte MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;



Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

YURT DIŞI SINAVLARI İNTERNET ÜZERİNDEN UYGULANACAK

Yurt dışı sınav merkezlerinde yapılması planlanan 2' nci dönem sınavlarının koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkelerde alınan farklı tedbirlerden dolayı yapılamayacak olması nedeniyle; hem açık öğretim okulları yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi hem de virüsün bulaşmasının önlenmesi amacıyla Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinin 2' nci dönem sınavları Anadolu Üniversitesi ile birlikte daha sonra belirlenecek tarihlerde internet üzerinden yapılacaktır.

DERS VE SINAV BÖLGESİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ KAPATILDI

25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan, 2019-2 dönem sınavı için 1-9 Haziran tarihleri arasında açılan ders seçme ve sınav bölgesi güncelleme işlemleri 9 Haziran 2020 tarihinde, saat 16.00 da kapatılacaktır.

Ayrıca, cezaevlerinden tahliye olan veya izinli olarak çıkıp yukarıda belirtilen sınav tarihlerinde dışarıda olacak öğrencilerin kendi şifreleriyle AOL bilgi yönetim sistemine girerek "Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi" sekmesindeki özel durumlarının "Tutuklu veya Hükümlü" olmadığından ve sınav bölgesinin güncel olduğundan emin olmaları gerekmektedir.

Eğer özel durumları halen "Tutuklu veya Hükümlü" görünüyorsa ilgili cezaevleri öğretmeni aracılığıyla değiştirilmesini talep etmeleri gerekmektedir.