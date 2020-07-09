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    HaberlerEğitim Haberleri AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınavı ne zaman?
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    09.07.2020 - 11:42 |

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınavı ne zaman?

    AÖL sınavları koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Sınavların yeni tarihi 25-26 Temmuz olarak belirlendi. Şimdi binlerce AÖL öğrencisi sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Bu nedenle de AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor.

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınavı ne zaman?

    Açıköğretim Lisesi öğrencileri için heyecanla beklenen sınav tarihi yaklaşıyor. Öğrenciler hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öğrenciler derslerine çalışırken bir yandan da sınav giriş belgelerini sorguluyor. Sıklıkla sorulan soru ise 'AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?' şeklinde...

    AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgesi için henüz bir açıklama gelmezken sınav yerleri genellikle soınava 3 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 22 Temmuz'da...

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