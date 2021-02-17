Aral İsminin Anlamı Nedir? Aral Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Unisex bir isim olması ile beraber Aral aynı zamanda hoş bir okunuş imkanı tanıyor. Aynı zamanda hoş telaffuzu ve anlamları üzerinden tercih edilecek isimler içerisinde geliyor.



Aral Ne Demek?



Birden fazla anlamı ile beraber Aral ismi Türkçede sevilen adlar içerisine girmiş durumda. Kökeni Türkçe olması ile beraber oldukça eski bir döneme dayanan güzel isimler içerisinde yer alıyor.



- Birbirine yakın Adalar topluluğu

- Orta Asya'da bir göl



Bu şekilde dünya çapından verilecek güzel anlamları ile beraber, minik yavrunuz için kullanabileceğiniz özel isimlerden biridir. Tek başına ya da başka isimler üzerinden de bir araya getirmek suretiyle uyumlu şekilde kullanılabilir.



Aral İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hem kız hem de erkek çocukları için uyumlu ve hoş bir isim olarak ön plana çıkan Aral, son dönemlerin popüler isimleri içerisinde geliyor. Aynı zamanda bu isim hakkında Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Aral ismi Kur'an'da yer almaz. Özellikle global anlamı ve tarihi ile beraber kız ile erkek çocuklar için değerlendirilebilecek en güzel isimler içerisinde geliyor. Minik yavrunuza bu açıdan güzel bir isim bahşedebilirsiniz.