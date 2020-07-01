Arapça Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Arapça Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Arapça sağdan sola yazılan bir dil olmasına rağmen, sayılar tıpkı Türkçedeki gibi soldan sağa yazılmaktadır. Kuran'ı Kerim okunurken, baskıya göre değişiklik olsa da sayfa numaralarının Arapça olarak yazdığı görülmektedir.



Arapça Sayılar Nasıl Yazılır?



Arapça ile Türkçe arasında bariz farklılıklar vardır ve bu farklılıklar insanların bazı şeyleri öğrenmesinde zorluk yaşamalarına neden olmaktadır. Arapça ve Türkçedeki yazılışlar farklı olsa da Arapça eğlenceli bir dil olduğundan, kısa süre içerisinde sayılar öğrenilebilmektedir. Dünya üzerinde önemli dillerden biri olan Arapça, son dönemde daha popüler hale gelmiştir.



Günlük hayatta Kuran'ı Kerim okuyanlar, sıklıkla Arapça sayılar ile karşılaşmaktadır. Ayet numaraları ile birlikte sayfa ve cüz numaraları da Arapça olarak ifade edilmektedir. Arapça sayıları bilenler, Kuran'ı Kerim okurken aradıkları sureyi hemen bulabilmektedir. Sayıların birbirine benzemesinden dolayı ayırt etmek zor olmaktadır.



Arapça Sayıların Türkçe Okunuşu Nasıl Olur?



Arapça sayıların yazılışını öğrendikten sonra okunuşunu öğrenmek de önemlidir. Yazılışıyla birlikte okunuşunun öğrenmesi, bilginin kalıcılığını sağlamaktadır. Kuran'ı Kerim okuyanlar Arapça sayıların okunuşuna öncelik verirken, yazılışını es geçmektedir. Özellikle sayıların birbiriyle karşılaştırılması, okunuşlarının öğrenilmemesi ile alakalıdır.



İlk sayıların okunuşu kolay olmasına karşın iki basamaklı sayıların okunuşu zorlaşmaktadır. Okunuşları birbirinden farklı olmakla birlikte yazılışları gibi karışıklık oluşturmamaktadır. İlk etapta 100'e kadar Arapça sayıların hepsinin okunuşlarını öğrenmek mümkün olmasa da Arapça öğrenildikçe sayıların okunuşunu öğrenmek kolaylaşmaktadır.



Arapça Sayıların Türkçe Yazılışı Nasıl Olur?



Arapça sayıları Türkçe yazılışı çok kolay olduğundan, hemen herkes rahatlıkla öğrenebilmektedir. Arapça sayılarda, bütün dillerde olduğu gibi ilk yüz sayıyı ezbere bilmek gerekmektedir. Özellikle ilk başlarda ezber yapmak, oldukça önemlidir. Zamanla Arapça sayıların hem yazılışı, hem de okunuşu öğrenilmektedir. Bazı rakamların yazılışı benzediğinden, dikkatli olunmalı ve yanlış yazmamaya önem gösterilmelidir.



Her alanda Arapçanın önemli bir dil haline gelmesi ile birlikte insanlar sayıları öğrenmekle Arapça diline başlangıç yapmaktadır. Dilin ruhuna zarar vermemek için sayıların hepsi bir çırpıda değil, parça parça öğrenilmelidir. Türkçeye Arapçadan çok fazla kelime geçtiğinden, bazı sayılar tanıdık gelmektedir. Arapça sayıların Türkçe yazılışı öğrenildikten sonra Arapça daha kolay bir şekilde öğrenilmekle birlikte telaffuz edilmektedir.