Ardışık Sayılar Nedir? Ardışık Sayılarda Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ardışık sayılarda soru çözmek için ilk olarak tanımı ardından formülleri öğrenmek gereklidir. Ardışık sayılarda sayı grupları bulunur. Bu sayı gruplarının özellikleri şu şekildedir.



Ardışık Sayılar Nedir?



Ardışık sayıların tanımında belirli bir kurala göre art arda ilerleyen sayı grupları ifadesini buluruz. Farklı gruplar ardışık olarak ilerleyebilir. Kuralını belirleyerek ardışık sayılar grupları elde edebiliriz.



Doğal sayılar= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, şeklinde devam eden ardışık sayılar

Tek sayılar= 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 şeklinde devam eden ardışık tek sayılar

Çift sayılar= 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde devam eden ardışık çift sayılar

5’in katı olan doğal sayılar= 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 şeklinde devam eden ardışık sayılardır.



Ardışık Sayılarda Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma İşlemleri Nasıl Yapılır?



Ardışık sayılarda toplama yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunur. Özellikle en çok yapılan yanlışlardan biri verilen sayının sayı adedine bölünmesidir. Ardışık sayılar artarak ilerleyeceği için bu yanlış olacaktır. Bu yanlışı yapmamak için önce;

* artışı toplamdan çıkarmalı

* sonra kaç sayı varsa bölme işlemi yapılmalıdır.

Örnek: Ardışık iki çift sayının toplamı 98’dir. Buna göre büyük ve küçük sayıları bulunur.

Çözüm: Önce fazlalık çıkarılır---> 98-2= 96

Sonra iki sayı olduğu için ikiye bölerek küçük sayıyı bulabiliriz. --> 96/2=48

48 küçük sayıdır. 2 ekleyerek büyük sayıyı buluruz. 48+2= 50 büyük sayıdır.

Ardışık olarak ilerleyen sayıların toplamı daima tek çıkar. Sadece çift sayıların toplamı çift olacaktır. Ardışık sayıların toplamını sayı adetine böldüğümüzde küçük terimi bulabiliriz.

Örnek: Ardışık üç sayının toplamı 546’dır. Küçük, orta ve büyük sayıları bulalım.

Çözüm: Ardışık sayılarımız n, n+1, n+2 şeklinde ilerler.

Buradaki fazlalıklarımız 1 ve 2 olacaktır. 1+2= 3 olur.

546-3= 543

Üç sayımız olduğu için 3’e böleriz. 543/3=181 bulduğumuz sayı en küçük sayıdır.

81 küçük sayı, 82 ortanca sayı, 83 büyük sayı olur.

Bu şekilde ardışık sayılarla pratik işlemler yapabiliriz.