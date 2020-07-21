Arı Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Türkiye'deki Arı Çeşitleri Ve Özellikleri

Zar kanatlılar grubunda yer alan arıların sadece dişileri sokar. En çok bal arısı ve eşek arısı çeşitleri görülür. Ekolojik denge ve bitki örtüsü zenginliği bakımdan kritik bir öneme sahiptirler. Bazı bölgelerde soyları tükenme tehlikesi altındadır.

Arı Türleri ve İsimleri Nelerdir?

1- Sarı Arı Irkı: Türkiye'de ve dünyada en çok görülen arı türlerinin başında gelir. Güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olmalarına rağmen soğuk iklim şartlarına kadar dirençsizdirler. En ayırt edici özellikleri yağmacı olmalarıdır. Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yaşarlar. Son derece hızlı çoğalabilirler. Çiftleşme dönemleri Mart - Nisan aylarında başlayıp Ekim, Kasım'a kadar sürer.

2- Siyah Arı Irkı: Ülkemizde daha çok esmer adı ile bilinen arı türlerinin geneline verilen isimdir. Başta İtalya, Portekiz ve Hollanda olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşarlar. Çoğalma dürtüleri çok gelişmediği için sarı arılara göre çok daha nadir görülürler. Tehlike sezdikleri anda tek ya da toplu olarak saldırma potansiyelleri çok yüksektir. Çiçeklerden topladıkları nektarların tamamını yemez ve bir kısmını saklarlar. Oldukça iri bir yapıya sahip olan siyah arılar itaatsiz ve agresif bir yapıya sahiptir. Bazı araştırmalarda kovandan kaçtıkları tespit edilmiştir.

Türkiye'deki Arı Çeşitleri ve Özellikleri

1- Bal Arısı: Bir kraliçe arının bulunduğu kovanda yaşarlar. Toplamda beş gözlü olan bal arıları en hızlı ve zeki arı türlerinin başında geliyor. Amerika ve Kanada gibi ülkelerde yapılan araştırmalar bu böceklerin hafızalarının son derece güçlü olduğunu ispatlamıştır. Hamam böcekleri ile birlikte dünyada en uzun süre boyunca hayatta kalmayı başarmış böcek türleridir. Bu rakam bazı kaynaklarda 200 milyon, bazılarında 300 milyon yıldır.

2- Eşek Arısı: Bal arılarından sonra Türkiye'de en çok görülen arı türüdür. Sarıca adıyla da bilinen bu arıların ana vatanı Avrupa'dır. Oldukça iri bir yapıya sahiptirler. Türlerine göre çok farklı davranan eşek arılarının geneli saldırgandır. Bal arıları bir kere soktuğu takdirde ölürken eşek arıları birçok kere sokup hayatta kalmayı başarabilir. Böcek ve haşere ile beslenen türleri çevre için büyük bir öneme sahiptir.