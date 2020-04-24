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    HaberlerEğitim Haberleri Arkeloji Ne Demek? Tdk'ya Göre Arkeolog Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    24.04.2020 - 17:07 |

    Arkeloji Ne Demek? Tdk'ya Göre Arkeolog Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Günlük hayatta anlamını bilmediğimiz pek çok kavram olabiliyor. Belirli meslek dallarının nerelerde çalışma yaptıklarını ve ne demek olduklarını bilemeyebiliyoruz. Dolayısıyla bu meslek dalları hakkında bir araştırma sürecinde olabiliyoruz. Son zamanlarda en çok araştırılan meslek dallarından biri de arkeoloji meslek dalıdır. Arkeolojinin ne olduğunu araştırmaktadırlar. Peki, arkeoloji ne demek? TDK'ya göre arkeolog kelimesinin anlamı nedir? İşte arkeoloji ile ilgili tüm bilgiler.

    Arkeloji Ne Demek? Tdk'ya Göre Arkeolog Kelimesinin Anlamı Nedir?


    Arkeoloji kelimesi yabancı dillerden dilimize geçmiş bir kelimedir. Fransızca archéologue kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin anlamına Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de yer verilmiştir. Arkeoloji kelimenin kökeni ise Fransızcadır. Arkeoloji kelimesi son aylarda arama motorlarında en fazla araştırılan kelimelerden biridir. Gerek Türk Dil Kurumu sözlüğü gerekse de farklı kaynaklardan arkeoloji kelimesinin anlamı araştırılmıştır.

    Arkeoloji Ne Demek?

    Arkeoloji ne demek sorusunun cevabı arkeoloji kazı bilimi demektir. Dilimize Fransızcadan geçen arkeolojinin kelime anlamı ise eskinin bilgisi olarak da geçmektedir. Dilimize Fransızcadan pek çok kelime geçmiştir. Arkeoloji de o kelimelerden ve en çok kullanılan kelimelerden biridir. Arkeoloji eski uygarlıkların bırakmış oldukları eserleri inceleyen bilim dalıdır.

    TDK'ya Göre Arkeolog Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde her kelimenin bir anlamı bulunuyor. Ayrıca bu kelimeler kökeni ve hangi dile ait olduğu da yer almaktadır. TDK'ya göre arkeolog kelimesinin anlamı kazı bilimci demektir. Arkeoloji bilimi ile uğraşan kişilere arkeolog denilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre ise kelime Fransızca kökenlidir.

     

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