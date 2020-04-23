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    HaberlerEğitim Haberleri Art Arda Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Art Arta Mı Yoksa Ard Arda Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 17:51 |

    Art Arda Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Art Arta Mı Yoksa Ard Arda Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Art arda dilimizde en sık kullanılan ifadeler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda kelimenin doğru yazılışı ile ilgili de TDK kılavuzu incelenmektedir. Peki, art arda nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Sizler için kafalarda büyük soru işaretleri oluşturan bu kelimenin doğru yazımını sizler için derledik.

    Art Arda Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Art Arta Mı Yoksa Ard Arda Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

     

     Birleşik sözcüklerin ayrı, ayrı sözcüklerin de birleşik yazılması sık karşılaşılan bir dil bilgisi problemidir. Bu problemler arasındaki en baskın örneklerden biri de art arda kelimesinin yazımıdır.

     

     Art Arda TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

     

     Art arda sözcüğünün yazımı hakkındaki en doğru bilgi, Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde verilmektedir. Bu bağlamda art arda iki kelimeden meydana gelen ve ayrı yazılan bir terim olarak kabul edilmektedir.

     

     Art Arda Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

     

     Art arda ifadesinin yer aldığı çok sayıda örnekle karşılaşmak mümkündür. Bu örnekler içerisinden doğru ve yanlış yazımı temsil eden iki tanesi aşağıda verilmiştir.

     - Dertler başlayınca art arda gelmeye devam ediyor. (DOĞRU)

     - Öğrenciler sayım için artarda sıraya dizildi. (YANLIŞ)

     

     Art Arda Nedir?

     

     Art arda terimi cümlede zamir işlevinde kullanılmaktadır. TDK sözlüğünde yer alan tanımlamaya göre de “arka arkaya” manası taşımaktadır.

     

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