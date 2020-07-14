Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri

Dünyanın en büyük kıtası Asya, Birleşmiş Milletler verilerine göre 48 bağımsız ülkeye sahiptir. Kuzeyden Arktik Okyanusu, doğudan Pasifik Okyanusu ve güneyden Hint Okyanusu ile çevrili Süveyş Kanalı ile Afrika'dan ayrılmıştır. Akdeniz ve Karadeniz Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Bununla birlikte kara sınırlarını geçtiği noktalar; Kafkas Dağları, Hazar Denizi, Ural Nehri ve Ural Dağları’dır.



Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



Asya toprakları içerisinde hem Avrupa hem de Asya toprağı içeren ülkeler de bulunmaktadır. Bunların başında Türkiye Rusya gelmektedir. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin de bu topraklarda yer almaktadır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu da bu kıta içerisinde yaşamaktadır. Yapılan hesaplamalara göre dünyanın 3/5’i bu kıtadadır. Türkiye’nin komşusu olan Azerbaycan ve İran gibi ülkeler de Asya kıtasında bulunmaktadır.



Asya kıtasında yer alan ülkelerin madenler konusunda da oldukça büyük avantajları vardır. Neredeyse tüm madenler Asya kıtasında bulunmaktadır. Dünyadaki nadir madenlerden yani uranyumdan en bol kömürüne kadar her şey çıkarılır. Arap Yarımadası, Sibirya ve Tibet Platosundaki petrol kaynakları en çok bilenen kaynaklardandır. Sibirya'da elmas, demir, petrol, kurşun bulunmaktadır. Doğuda altın, demir, manganez; Hindistan'da alüminyum, mika, manganez yer almaktadır. Ayrıca demir ve krom, Pakistan ve Afganistan'daki en önemli madenlerden biridir.



Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri



Asya kıtasında yer alan ülkeler başkentleri ile verilecek olursa:

Afganistan, Kabil

Azerbaycan, Bakü

Bahreyn, Manama

Bangladeş, Dakka

Btuhan, Thimphu

Birleişk Arap Emirlikleri, Abu Dabi

Brunei, Bandar Seri Begavan

Çin, Pekin

Doğu Timor, Dili

Endonezya, Cakarta

Ermenistan, Erivan

Filipinler, Manila

Filistin

Güney Kore, Seul

Gürcistan, Tiflis

Hindistan, Yeni Delhi

Irak, Bağdat

İran, Tahran

İsrail, Kudüs

Japonya, Tokyo

Kamboçya, Phnom Penh

Katar, Doha

Kazakistan, Nur Sultan

Kıbrıs, Lefkoşa

Kırgızistan, Bişkek

Kuveyt, Kuveyt

Kuzey Kore, Pyongyang

Laos, Vientiane

Lübnan, Beyrut

Maldivler, Male

Malezya, Kuala Lumpur

Mısır, Kahire

Moğolistan, Ulan Batur

Myanmar, Naypyidaw

Nepal, Katmandu

Özbekistan, Taşkent

Pakistan, İslamabad

Rusya, Moskova

Singapur,

Sri Lanka, Kolombo

Suriye, Şam

Suudi Arabistan, Riyad

Tacikistan, Duşanbe

Tayland, Bangkok

Türkiye, Ankara

Türkmenistan, Aşkabat

Umman, Maksat

Ürdün, Amman

Vietnam, Hanoi

Yemen, San’a