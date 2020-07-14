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    HaberlerEğitim Haberleri Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri
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    14.07.2020 - 01:06 |

    Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri

    Dünyadaki en büyük kıta hangisidir? Tabi ki Asya kıtasıdır. Yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük kıtası olma özelliğini taşıyan Asya kıtasında birçok ülke de yer almaktadır. Asya kıtasında yüz ölçümü olarak en fazla toprağa sahip olan ülke Rusya’dır. Bunun gibi Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimlerini ve başkentlerinin isimlerini sizler için derledik.

    Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri

    Dünyanın en büyük kıtası Asya, Birleşmiş Milletler verilerine göre 48 bağımsız ülkeye sahiptir. Kuzeyden Arktik Okyanusu, doğudan Pasifik Okyanusu ve güneyden Hint Okyanusu ile çevrili Süveyş Kanalı ile Afrika'dan ayrılmıştır. Akdeniz ve Karadeniz Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Bununla birlikte kara sınırlarını geçtiği noktalar; Kafkas Dağları, Hazar Denizi, Ural Nehri ve Ural Dağları’dır.

    Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

    Asya toprakları içerisinde hem Avrupa hem de Asya toprağı içeren ülkeler de bulunmaktadır. Bunların başında Türkiye Rusya gelmektedir. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin de bu topraklarda yer almaktadır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu da bu kıta içerisinde yaşamaktadır. Yapılan hesaplamalara göre dünyanın 3/5’i bu kıtadadır. Türkiye’nin komşusu olan Azerbaycan ve İran gibi ülkeler de Asya kıtasında bulunmaktadır.

    Asya kıtasında yer alan ülkelerin madenler konusunda da oldukça büyük avantajları vardır. Neredeyse tüm madenler Asya kıtasında bulunmaktadır. Dünyadaki nadir madenlerden yani uranyumdan en bol kömürüne kadar her şey çıkarılır. Arap Yarımadası, Sibirya ve Tibet Platosundaki petrol kaynakları en çok bilenen kaynaklardandır. Sibirya'da elmas, demir, petrol, kurşun bulunmaktadır. Doğuda altın, demir, manganez; Hindistan'da alüminyum, mika, manganez yer almaktadır. Ayrıca demir ve krom, Pakistan ve Afganistan'daki en önemli madenlerden biridir.

    Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri

    Asya kıtasında yer alan ülkeler başkentleri ile verilecek olursa:

    Afganistan, Kabil

    Azerbaycan, Bakü

    Bahreyn, Manama

    Bangladeş, Dakka

    Btuhan, Thimphu

    Birleişk Arap Emirlikleri, Abu Dabi

    Brunei, Bandar Seri Begavan

    Çin, Pekin

    Doğu Timor, Dili

    Endonezya, Cakarta

    Ermenistan, Erivan

    Filipinler, Manila

    Filistin

    Güney Kore, Seul

    Gürcistan, Tiflis

    Hindistan, Yeni Delhi

    Irak, Bağdat

    İran, Tahran

    İsrail, Kudüs

    Japonya, Tokyo

    Kamboçya, Phnom Penh

    Katar, Doha

    Kazakistan, Nur Sultan

    Kıbrıs, Lefkoşa

    Kırgızistan, Bişkek

    Kuveyt, Kuveyt

    Kuzey Kore, Pyongyang

    Laos, Vientiane

    Lübnan, Beyrut

    Maldivler, Male

    Malezya, Kuala Lumpur

    Mısır, Kahire

    Moğolistan, Ulan Batur

    Myanmar, Naypyidaw

    Nepal, Katmandu

    Özbekistan, Taşkent

    Pakistan, İslamabad

    Rusya, Moskova

    Singapur,

    Sri Lanka, Kolombo

    Suriye, Şam

    Suudi Arabistan, Riyad

    Tacikistan, Duşanbe

    Tayland, Bangkok

    Türkiye, Ankara

    Türkmenistan, Aşkabat

    Umman, Maksat

    Ürdün, Amman

    Vietnam, Hanoi

    Yemen, San’a

    ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
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