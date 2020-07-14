Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri
Dünyadaki en büyük kıta hangisidir? Tabi ki Asya kıtasıdır. Yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük kıtası olma özelliğini taşıyan Asya kıtasında birçok ülke de yer almaktadır. Asya kıtasında yüz ölçümü olarak en fazla toprağa sahip olan ülke Rusya’dır. Bunun gibi Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimlerini ve başkentlerinin isimlerini sizler için derledik.
Dünyanın en büyük kıtası Asya, Birleşmiş Milletler verilerine göre 48 bağımsız ülkeye sahiptir. Kuzeyden Arktik Okyanusu, doğudan Pasifik Okyanusu ve güneyden Hint Okyanusu ile çevrili Süveyş Kanalı ile Afrika'dan ayrılmıştır. Akdeniz ve Karadeniz Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Bununla birlikte kara sınırlarını geçtiği noktalar; Kafkas Dağları, Hazar Denizi, Ural Nehri ve Ural Dağları’dır.
Asya Kıtası Ülkeleri Hangileridir?
Asya toprakları içerisinde hem Avrupa hem de Asya toprağı içeren ülkeler de bulunmaktadır. Bunların başında Türkiye Rusya gelmektedir. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin de bu topraklarda yer almaktadır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu da bu kıta içerisinde yaşamaktadır. Yapılan hesaplamalara göre dünyanın 3/5’i bu kıtadadır. Türkiye’nin komşusu olan Azerbaycan ve İran gibi ülkeler de Asya kıtasında bulunmaktadır.
Asya kıtasında yer alan ülkelerin madenler konusunda da oldukça büyük avantajları vardır. Neredeyse tüm madenler Asya kıtasında bulunmaktadır. Dünyadaki nadir madenlerden yani uranyumdan en bol kömürüne kadar her şey çıkarılır. Arap Yarımadası, Sibirya ve Tibet Platosundaki petrol kaynakları en çok bilenen kaynaklardandır. Sibirya'da elmas, demir, petrol, kurşun bulunmaktadır. Doğuda altın, demir, manganez; Hindistan'da alüminyum, mika, manganez yer almaktadır. Ayrıca demir ve krom, Pakistan ve Afganistan'daki en önemli madenlerden biridir.
Başkent İsimleri İle Birlikte Asya Ülkeleri
Asya kıtasında yer alan ülkeler başkentleri ile verilecek olursa:
Afganistan, Kabil
Azerbaycan, Bakü
Bahreyn, Manama
Bangladeş, Dakka
Btuhan, Thimphu
Birleişk Arap Emirlikleri, Abu Dabi
Brunei, Bandar Seri Begavan
Çin, Pekin
Doğu Timor, Dili
Endonezya, Cakarta
Ermenistan, Erivan
Filipinler, Manila
Filistin
Güney Kore, Seul
Gürcistan, Tiflis
Hindistan, Yeni Delhi
Irak, Bağdat
İran, Tahran
İsrail, Kudüs
Japonya, Tokyo
Kamboçya, Phnom Penh
Katar, Doha
Kazakistan, Nur Sultan
Kıbrıs, Lefkoşa
Kırgızistan, Bişkek
Kuveyt, Kuveyt
Kuzey Kore, Pyongyang
Laos, Vientiane
Lübnan, Beyrut
Maldivler, Male
Malezya, Kuala Lumpur
Mısır, Kahire
Moğolistan, Ulan Batur
Myanmar, Naypyidaw
Nepal, Katmandu
Özbekistan, Taşkent
Pakistan, İslamabad
Rusya, Moskova
Singapur,
Sri Lanka, Kolombo
Suriye, Şam
Suudi Arabistan, Riyad
Tacikistan, Duşanbe
Tayland, Bangkok
Türkiye, Ankara
Türkmenistan, Aşkabat
Umman, Maksat
Ürdün, Amman
Vietnam, Hanoi
Yemen, San’a