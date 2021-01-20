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    HaberlerEğitim Haberleri Atama bekleyen öğretmenlerden 60 bin fidan
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    20.01.2021 - 07:00 |

    Atama bekleyen öğretmenlerden 60 bin fidan

    Mili Eğitim Bakanlığı’ndan atama bekleyen öğretmenler ‘60 Bin Fidan Kampanyası’ başlattı.

    Atama bekleyen öğretmenlerden 60 bin fidan

    Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada öğretmenler, “500 binden fazla öğretmen olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Geleceğe nefes ol diyerek 60 bin fidan bağışı yapıyoruz. Siz de doğaya bir nefes vermek ister misiniz?” diyerek çağrıda bulundu. Çağrıya, öğretmenlerin yanı sıra valiler, milletvekilleri, sanatçılar da katılım sağladı.

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