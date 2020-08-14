Avrupa Haritası (Fiziki, Siyasi, Dilsiz): Avrupa Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

Güney, Kuzey, Batı ve Doğu olarak dörde ayrılan Avrupa Kıtası birçok ada ve yarımadadan oluşur. En büyük adası Büyük Britanya iken, İskandinav da yüz ölçümü en geniş olan yarım adasıdır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Avrupa Kıtasında Olan Ülkeler



Avrupa, bilim, endüstri ve teknoloji alanında en gelişmiş kıtadır. Makine endüstrisinde en gelişmiş ülkeleri Almanya ve İngiltere'dir. Almanya'nın batısında Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Fransa bulunuyor. Avrupa'nın en büyük kalabalık ülkeleri sıralamasında Almanya, Türkiye ve Rusya yer alır. Bu kıtadaki birçok ülkenin yüz ölçümü çok küçük ve nüfus sayısı da aynı oranda çok azdır. Liechtenstein 160 kilometrelik bir alandadır ve nüfusu 35 bine yakındır. Dünya'nın en küçük ülkesi olan Vatikan da Avrupa haritası sınırları içerisinde yer alıyor. San Marino, Andorra ve Lüksemburg da nüfus yoğunluğunun çok az olduğu ülkeler arasındadır.



Avrupa kıtasında sayısız ada bulunuyor. Aynı zamanda bir ülke olan Malta, toplam beş adadan oluşmaktadır. Korsiko, Mikonos ve Minorka, adaları da Avrupa'da yer almaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Avrupa Kıtasında Olan Akarsular



İdil Nehri Avrupa'nın en uzun nehridir. Uzunluğu 3.530 km. olan bu nehir Volga Nehri adıyla da biliniyor. Kaynağını Moskova'daki Valgay tepelerinden alır. Toplamda 10 ülkeden geçen ve Karadeniz'e dökülen Tuna ise Avrupa'daki en uzun ikinci akarsudur. Dinyeper, Peçora, Oka ve Ural kıtadaki diğer büyük nehirlerdir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Avrupa Kıtasında Olan Göller



Avrupa'nın en büyük gölü olan Ladoga Gölü, Rusya'da yer almaktadır. En derin yeri 225 km. olup 50'den fazla akarsu ile beslenir. Sadece bu gölde yaşayan, bu nedenle Ladoga foku adı verilen canlılarının yaşam alanıdır. 130 km. genişliğindeki göl, dünyanın en büyük 15. gölüdür. Ritsa, Aktaş, Fureso ve Baykal Gölü, kıtada bulunan diğer büyük göllere örnek gösterilebilir.

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Kaynak: cografyaharita.com

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com

