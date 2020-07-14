Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri
Avrupa kıtası gerek yaşanmış tarihi ile gerekse ülkeleri ile sürekli olarak bir merak konusu olmuştur. Avrupa kıtasına dair merak edilen bilgilerin sayısı oldukça fazladır. Avrupa hakkında sizlerin de bilmek istediği konuların arasında ülkelerin isimleri ve başkentler gelebilir. Bu nedenle sizler için Avrupa kıtasında yer alan ülkeler ve başkentleri hakkındaki bilgileri derledik.
Avrupa, dünyanın 7 kıtasından biridir ve Asya ile birlikte Avrasya coğrafi bölgesini oluşturmaktadır. Yaklaşık 10.180.000 km² alana sahiptir. Dünya topraklarının % 6.8'ini kapsamaktadır.
Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir?
Avrupa coğrafi olarak doğuda Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi ile sınırlıdır. Güneyde Kafkas Dağları, Karadeniz ve Akdeniz, Boğaz ve Çanakkale Boğazı vardır. Atlantik Okyanusu kuzeybatıda, Arktik Okyanusu kuzeydedir. Avrupa dört bölgeye ayrılmıştır: Batı, Doğu, Kuzey ve Güney. Bazı coğrafyacılar Avrupa’yı beş bölgeye ayırır ve Orta Avrupa tanımını beşinci bölge olarak kullanırlar.
Toplamda, Avrupa'da 50'si bağımsız, 8'i bağımlı ve 6'sı tanınmayan 64 ülke bulunmaktadır. 14 ülkenin adaları vardır. Bunlardan 19'u iç deniz, 32'si büyük deniz ve okyanustur. Avrupa kıtasında yer alan beş Asya ülkesi ve bölgesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya'da bulunmaktadır. Kıbrıs ve Ermenistan hâlâ siyasi ve sosyal tartışmalara yol açacak durumdadır. 28 ülke Avrupa Birliği'nde ve 25 ülke NATO'da bulunmaktadır. Avrupa Konseyi'nde 47 ülke varlığını sürdürmektedir. Ukrayna, tüm Avrupa ülkeleri arasında en geniş yüzey alanına sahip ülkedir. En büyük Avrupa ülkesi Rusya ve en küçük Avrupa ülkesi Vatikan’dır.
Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri
Avrupa kıtasında yer alan ülkeleri, başkentlerinin isimleri ile birlikte verecek olursak;
Almanya, Berlin
Avusturya, Viyana
Belçika, Brüksel
Birleşik Krallık, Londra
Fransa, Paris
Hollanda, Amsterdam
İrlanda, Dublin
İsviçre, Bern
Lihtenştayn, Vaduz
Lüksemburg, Lüksemburg
Monako, Monako
Beyaz Rusya, Minsk
Bulgaristan, Sofya
Çekya, Prag
Macaristan, Budapeşte
Moldova, Kişinev
Polonya, Varşova
Romanya, Bükreş
Slovakya, Bratislava
Ukrayna, Kiev
Danimarka, Kopenhag
Estonya, Tallinn
Finlandiya, Helsinki
İsveç, Stokholm
İzlanda, Reykjavik
Letonya, Riga
Litvanya, Vilnius
Norveç, Oslo
Andorra, Andorra la Vella
Arnavutluk, Tiran
Bosna-Hersek, Saraybosna
Hırvatistan, Zagreb
İspanya, Madrid
İtalya, Roma
Karadağ, Podgorica
Makedonya, Üsküp
Malta, Valetta
Portekiz, Lizbon
San Marino, San Marino
Sırbistan, Belgrad
Slovenya, Ljubljana
Vatikan, Vatikan
Yunanistan, Atina
Abhazya, Sohum
Dağlık Karabağ, Hankendi
Güney Osetya, Tshinvali
Kosova, Priştine
Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa
Transdinyester, Tiraspol
Ağrotur ve Dikelya, Episkopi Cantonment
Cebelitarık, Cebelitarık
Faroe Adaları, Tórshavn
Guernsey, St. Peter Port
Jan Mayen, Olonkinbyen
Jersey, Saint Helier
Man Adası, Douglas
Svalbard, Longyearbyen