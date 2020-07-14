Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri

Avrupa, dünyanın 7 kıtasından biridir ve Asya ile birlikte Avrasya coğrafi bölgesini oluşturmaktadır. Yaklaşık 10.180.000 km² alana sahiptir. Dünya topraklarının % 6.8'ini kapsamaktadır.



Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



Avrupa coğrafi olarak doğuda Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi ile sınırlıdır. Güneyde Kafkas Dağları, Karadeniz ve Akdeniz, Boğaz ve Çanakkale Boğazı vardır. Atlantik Okyanusu kuzeybatıda, Arktik Okyanusu kuzeydedir. Avrupa dört bölgeye ayrılmıştır: Batı, Doğu, Kuzey ve Güney. Bazı coğrafyacılar Avrupa’yı beş bölgeye ayırır ve Orta Avrupa tanımını beşinci bölge olarak kullanırlar.



Toplamda, Avrupa'da 50'si bağımsız, 8'i bağımlı ve 6'sı tanınmayan 64 ülke bulunmaktadır. 14 ülkenin adaları vardır. Bunlardan 19'u iç deniz, 32'si büyük deniz ve okyanustur. Avrupa kıtasında yer alan beş Asya ülkesi ve bölgesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya'da bulunmaktadır. Kıbrıs ve Ermenistan hâlâ siyasi ve sosyal tartışmalara yol açacak durumdadır. 28 ülke Avrupa Birliği'nde ve 25 ülke NATO'da bulunmaktadır. Avrupa Konseyi'nde 47 ülke varlığını sürdürmektedir. Ukrayna, tüm Avrupa ülkeleri arasında en geniş yüzey alanına sahip ülkedir. En büyük Avrupa ülkesi Rusya ve en küçük Avrupa ülkesi Vatikan’dır.



Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri



Avrupa kıtasında yer alan ülkeleri, başkentlerinin isimleri ile birlikte verecek olursak;

Almanya, Berlin

Avusturya, Viyana

Belçika, Brüksel

Birleşik Krallık, Londra

Fransa, Paris

Hollanda, Amsterdam

İrlanda, Dublin

İsviçre, Bern

Lihtenştayn, Vaduz

Lüksemburg, Lüksemburg

Monako, Monako

Beyaz Rusya, Minsk

Bulgaristan, Sofya

Çekya, Prag

Macaristan, Budapeşte

Moldova, Kişinev

Polonya, Varşova

Romanya, Bükreş

Slovakya, Bratislava

Ukrayna, Kiev

Danimarka, Kopenhag

Estonya, Tallinn

Finlandiya, Helsinki

İsveç, Stokholm

İzlanda, Reykjavik

Letonya, Riga

Litvanya, Vilnius

Norveç, Oslo

Andorra, Andorra la Vella

Arnavutluk, Tiran

Bosna-Hersek, Saraybosna

Hırvatistan, Zagreb

İspanya, Madrid

İtalya, Roma

Karadağ, Podgorica

Makedonya, Üsküp

Malta, Valetta

Portekiz, Lizbon

San Marino, San Marino

Sırbistan, Belgrad

Slovenya, Ljubljana

Vatikan, Vatikan

Yunanistan, Atina

Abhazya, Sohum

Dağlık Karabağ, Hankendi

Güney Osetya, Tshinvali

Kosova, Priştine

Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa

Transdinyester, Tiraspol

Ağrotur ve Dikelya, Episkopi Cantonment

Cebelitarık, Cebelitarık

Faroe Adaları, Tórshavn

Guernsey, St. Peter Port

Jan Mayen, Olonkinbyen

Jersey, Saint Helier

Man Adası, Douglas

Svalbard, Longyearbyen