BİST117.741-0.56EURO7.830.13USD6.860.05ALTIN399.300.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri
    ABONE OL
    14.07.2020 - 01:03 |

    Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri

    Avrupa kıtası gerek yaşanmış tarihi ile gerekse ülkeleri ile sürekli olarak bir merak konusu olmuştur. Avrupa kıtasına dair merak edilen bilgilerin sayısı oldukça fazladır. Avrupa hakkında sizlerin de bilmek istediği konuların arasında ülkelerin isimleri ve başkentler gelebilir. Bu nedenle sizler için Avrupa kıtasında yer alan ülkeler ve başkentleri hakkındaki bilgileri derledik.

    Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri

    Avrupa, dünyanın 7 kıtasından biridir ve Asya ile birlikte Avrasya coğrafi bölgesini oluşturmaktadır. Yaklaşık 10.180.000 km² alana sahiptir. Dünya topraklarının % 6.8'ini kapsamaktadır.

    Avrupa Kıtası Ülkeleri Hangileridir?

    Avrupa coğrafi olarak doğuda Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi ile sınırlıdır. Güneyde Kafkas Dağları, Karadeniz ve Akdeniz, Boğaz ve Çanakkale Boğazı vardır. Atlantik Okyanusu kuzeybatıda, Arktik Okyanusu kuzeydedir. Avrupa dört bölgeye ayrılmıştır: Batı, Doğu, Kuzey ve Güney. Bazı coğrafyacılar Avrupa’yı beş bölgeye ayırır ve Orta Avrupa tanımını beşinci bölge olarak kullanırlar.

    Toplamda, Avrupa'da 50'si bağımsız, 8'i bağımlı ve 6'sı tanınmayan 64 ülke bulunmaktadır. 14 ülkenin adaları vardır. Bunlardan 19'u iç deniz, 32'si büyük deniz ve okyanustur. Avrupa kıtasında yer alan beş Asya ülkesi ve bölgesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya'da bulunmaktadır. Kıbrıs ve Ermenistan hâlâ siyasi ve sosyal tartışmalara yol açacak durumdadır. 28 ülke Avrupa Birliği'nde ve 25 ülke NATO'da bulunmaktadır. Avrupa Konseyi'nde 47 ülke varlığını sürdürmektedir. Ukrayna, tüm Avrupa ülkeleri arasında en geniş yüzey alanına sahip ülkedir. En büyük Avrupa ülkesi Rusya ve en küçük Avrupa ülkesi Vatikan’dır.

    Başkent İsimleri İle Birlikte Avrupa Ülkeleri

    Avrupa kıtasında yer alan ülkeleri, başkentlerinin isimleri ile birlikte verecek olursak;

    Almanya, Berlin

    Avusturya, Viyana

    Belçika, Brüksel

    Birleşik Krallık, Londra

    Fransa, Paris

    Hollanda, Amsterdam

    İrlanda, Dublin

    İsviçre, Bern

    Lihtenştayn, Vaduz

    Lüksemburg, Lüksemburg

    Monako, Monako

    Beyaz Rusya, Minsk

    Bulgaristan, Sofya

    Çekya, Prag

    Macaristan, Budapeşte

    Moldova, Kişinev

    Polonya, Varşova

    Romanya, Bükreş

    Slovakya, Bratislava

    Ukrayna, Kiev

    Danimarka, Kopenhag

    Estonya, Tallinn

    Finlandiya, Helsinki

    İsveç, Stokholm

    İzlanda, Reykjavik

    Letonya, Riga

    Litvanya, Vilnius

    Norveç, Oslo

    Andorra, Andorra la Vella

    Arnavutluk, Tiran

    Bosna-Hersek, Saraybosna

    Hırvatistan, Zagreb

    İspanya, Madrid

    İtalya, Roma

    Karadağ, Podgorica

    Makedonya, Üsküp

    Malta, Valetta

    Portekiz, Lizbon

    San Marino, San Marino

    Sırbistan, Belgrad

    Slovenya, Ljubljana

    Vatikan, Vatikan

    Yunanistan, Atina

    Abhazya, Sohum

    Dağlık Karabağ, Hankendi

    Güney Osetya, Tshinvali

    Kosova, Priştine

    Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa

    Transdinyester, Tiraspol

    Ağrotur ve Dikelya, Episkopi Cantonment

    Cebelitarık, Cebelitarık

    Faroe Adaları, Tórshavn

    Guernsey, St. Peter Port

    Jan Mayen, Olonkinbyen

    Jersey, Saint Helier

    Man Adası, Douglas

    Svalbard, Longyearbyen

    ABD'de yine polis şiddetiSiyah Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020 - En güzel, anlamlı, resimli, kısa uzun 15 Temmuz mesajı

    15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020 - En güzel, anlamlı, resimli, kısa uzun 15 Temmuz mesajı

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem

    Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem

    Sıradaki Haber