Avşin İsminin Anlamı Nedir? Avşin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Afşin kökeni Türkçe olan ve uzun yıllardır kullanılan bir isimdir. Yerleşik olarak yüzyıllardır değerlendirilen ve anlamı üzerinden değer gören bir isim olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda hem tarihi açıdan hem de günlük yaşamdaki anlamı üzerinden ifade ediliyor.



Afşin Ne Demek?



Hem kelime anlamı üzerinden hem de tarihi açıdan önemli bir isim olarak Afşin adı öne çıkıyor.



- Zırh ve silah

- Selçuklu komutanı (XI. yy)



Böylesi önemli ve güçlü bir anlam taşımak suretiyle, erkek çocukları için kullanılacak en değerli isimlerden biridir. Özellikle tarihi konuda bir adım öne çıkıyor. Gümüştigin’le Anadolu savaşlarına çıkan bir Selçuklu komutanı olduğunu söylemek mümkün. Malatya'da Bizans ordularını yenen ve Marmara kıyılarına kadar ilerleme gösteren bir İmparatordur.



Afşin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Yıllardır kullanılan ve özel bir isim olarak öne çıkan Afşin adının Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Afşin adı, aynı zamanda güçlü ve güzel bir anlam taşıyor. Bu yönüyle bir erkek çocuğu için kullanılabilecek önemli bir isimdir.