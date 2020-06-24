Aygün: YKS için tüm tedbirleri alıyoruz

Aygün, twitter’dan yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran’da yapılacak YKS öncesi şu bilgileri verdi:

“2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacak. Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara’dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara’ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Sınav günleri, toplu taşıma araçlarının yeterli hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyelerce sağlanacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.”